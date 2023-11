MotoGP | Bagnaia: "Per la Ducati è meglio tenere Bastianini"

Con Martin e Bagnaia impegnati in una serrata lotta per il campionato, da qualche settimana si vocifera che il primo potrebbe passare nella squadra ufficiale Ducati nella prossima stagione.

Bastianini, dopo aver vinto quattro gare nel 2022 con una moto vecchia di un anno, è stato scelto in un ballottaggio proprio con Martin per sostituire Jack Miller nella squadra factory della Casa di Borgo Panigale per quest'anno.

Ma l'italiano ha avuto un anno difficile, saltando otto Gran Premi in totale a causa di due infortuni, che hanno fortemente limitato il suo tempo di adattamento alla Desmosedici GP23, prima della sua vittoria al GP della Malesia dello scorso fine settimana.

Durante il fine settimana di Sepang, il direttore sportivo della Rossa, Paolo Ciabatti, ha dichiarato a Motogp.com che la promozione di Martin è una possibilità, nonostante Bastianini abbia un contratto con il marchio per il 2024.

"Come tutti sanno, abbiamo confermato Enea per la squadra ufficiale alla fine di agosto", ha detto Ciabatti. "È vero che con l'attuale livello di prestazioni di Martin è una realtà che dovremmo prendere in considerazione. Ovviamente non è stata presa alcuna decisione, ma vediamo. Non possiamo ignorare questo livello di prestazioni".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

Bagnaia, che ha ottenuto il terzo posto nel GP della Malesia, ritiene che Bastianini meriti una seconda possibilità nella squadra ufficiale Ducati e crede che l'attuale situazione di Martin in Pramac non abbia senso di essere cambiata.

"Ho già detto giovedì quello che penso", ha detto Bagnaia a Sepang quando gli è stato chiesto dell'argomento. "Ritengo che Enea meriti un'altra possibilità per quello che è successo durante la stagione".

"Non ha mai avuto la possibilità di capire bene questa moto e quando stava iniziando a capire qualcosa è caduto di nuovo a Barcellona. Quindi, per me, tutti hanno bisogno di un'altra opportunità. E considerando i risultati che Jorge sta ottenendo nel team Pramac, che è un team ufficiale con colori diversi, non vedo un motivo per questo cambiamento".

"Penso che sia meglio per Enea e anche per la squadra che Enea rimanga nello stesso team. Assolutamente, Jorge sta facendo un lavoro eccezionale, è fantastico quello che sta facendo. Ma credo che Enea meriti un'altra possibilità".

Bastianini ha dichiarato durante il fine settimana del GP della Malesia di non sentirsi sotto pressione per le voci su Martin, avendo fatto un passo avanti con la messa a punto della sua Ducati, migliorandone l'ingresso in curva, cosa che alla fine gli ha permesso di tornare alla vittoria.