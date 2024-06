MotoGP | Bagnaia penalizzato: perderà tre posizioni in griglia domenica

Ancora una volta ci sarà da discutere per una decisione del collegio dei commissari della MotoGP: Pecco Bagnaia dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia nella gara lunga di domenica del Gran Premio d'Italia, in quanto ritenuto colpevole di aver ostacolato Alex Marquez nelle fasi conclusive del turno pomeridiano di prove libere del venerdì, quello che delinea l'accesso alla Q2.

L'episodio è avvenuto alla curva del Correntaio, quando il pilota del Gresini Racing era impegnato in un giro lanciato, mentre il campione del mondo in carica procedeva lentamente con la sua Ducati. Lo spagnolo è arrivato lungo in staccata e, ritenendo di essere stato ostacolato, ha dato il via ad uno scambio di "convenevoli" piuttosto appariscente.

La cosa è finita immediatamente sotto alla lente dei commissari, che hanno convocato entrambi i piloti in Direzione Gara per discuterne. A distanza di diverse ore poi è arrivata la doccia fredda per il piemontese, che sarà appunto costretto ad arretrare sulla griglia di partenza di domenica. Un vero peccato per lui, che aveva iniziato il weekend alla grande, facendo segnare il miglior tempo e sfiorando il record della pista.

"Il 31 maggio 2024, alle 15:49:57, durante le prove del Gran Premio d'Italia Brembo sei stato osservato per aver guidato lentamente in traiettoria, disturbando il #73 alla curva 12", spiega la nota diffusa dai commissari.

"Questo è contrario alle specifiche istruzioni date ai piloti ed ai team della MotoGP, quindi è considerata guida irresponsabile. Inoltre è un'infrazione dell'articolo 1.21.2 del regolamento del FIM Grand Prix World Championship".

"Per queste ragioni, lo Steward Panel della MotoGP ti impone una penalità di tre posizioni in griglia per la gara del Gran Premio d'Italia di MotoGP (in accordo con gli articolo 3.2.1 e 3.3.2.3)".

Come detto, si tratta di una decisione destinata a far parlare nei prossimi giorni, perché il pilota italiano aveva fatto capire chiaramente di non ritenere di essere fuori dalla traiettoria, parlando di una reazione esagerata del collega spagnolo.

"Evidentemente fare un po' di show quando succedono certe cose aiuta a far dare delle penalità. Ha giocato nel modo migliore che poteva. Io comunque nella frenata ero fuori traiettoria, ma lui ha fatto come al solito un grande show. Ma è Alex Marquez…".

Dal canto suo, il pilota del Gresini Racing non sembrava vederla alla stessa maniera: "Stavo facendo un giro veloce, migliorando i miei tempi sul giro, e lui stava guidando molto lentamente, dal secondo settore in poi. Mi aspettavo che a un certo punto si girasse, ma non era nei suoi piani. Quando sono arrivato al Correntaio ha frenato in una situazione molto pericolosa. Sono riuscito ad evitarlo, ma mi ha rovinato il giro. Lui dice che era fuori traiettoria, ma non è la realtà. È in corso un'indagine, quindi non dipende più da me".

Successivamente, la Ducati ha provato a presentare appello contro la decisione dei commissari, ma questo è stato rigettato, quindi la penalità del campione del mondo in carica ora è confermata definitivamente.