MotoGP | Bagnaia penalizzato: perde 3 posizioni in griglia a Misano!

Il weekend di Misano è appena iniziato, ma si è già messo un po' in salita per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati, infatti, ha già la certezza che non prenderà il via dalla prima fila del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Anche se dovesse firmare la pole position, il vice-campione del mondo si andrà ad allineare quarto, visto che è incappato in una penalità di tre posizioni sullo schieramento di partenza.

Al piemontese è stato contestato dal panel dei commissari sportivi di essere rimasto in traiettoria pur procedendo lentamente durante la FP1, creando una situazione di pericolo per altri piloti, e si pensa in particolar modo ad Alex Marquez.

Bagnaia aveva concluso la prima sessione di prove libere con il sesto tempo, staccato di poco più di quattro decimi da un Fabio Quartararo che è parso piuttosto in palla con la sua Yamaha sul tracciato romagnolo.

Se "El Diablo" dovesse riuscire a piazzarsi davanti in qualifica, questa penalità potrebbe pesare parecchio per Pecco, che è reduce da tre vittorie consecutive, ma ha ancora un gap di 44 punti da colmare nei confronti del rivale transalpino.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images