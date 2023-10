MotoGP | Bagnaia: "Ora torniamo su piste su cui siamo veloci"

Dopo aver corso in Indonesia ed Australia, il Ducati Lenovo Team è arrivato in Thailandia per disputare l’ultimo Gran Premio della penultima trasferta tripla della stagione MotoGP 2023. Ad ospitare il diciottesimo appuntamento del Mondiale sarà ancora il Chang International Circuit di Buriram.

Lo scorso anno Francesco Bagnaia, sotto una pioggia torrenziale, era infatti riuscito a conquistare un importante terzo posto alle spalle dell’ex compagno di squadra Jack Miller (2°), portandosi a -2 punti dalla vetta della classifica generale. Reduce da un altro fine settimana positivo in Australia, che lo ha visto conquistare il secondo posto nel GP disputato di sabato, il pilota del Ducati Lenovo Team punta ad ottenere un altro buon risultato anche in Tailandia, su un tracciato che lo ha sempre visto sempre competitivo.

"Sono felice di essere di nuovo in Thailandia, dove il calore e la passione del pubblico sono sempre incredibili. Dopo il Giappone, l’Indonesia e l’Australia, piste dove anche l’anno scorso avevamo faticato, ora è bello poter tornare a correre su circuiti dove solitamente siamo sempre stati veloci. Lo scorso anno avevamo affrontato la gara in condizioni difficili con la pioggia ed eravamo stati competitivi, chiudendo terzi sul podio. Anche quest’anno il meteo sarà incerto, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione. Non vedo l’ora di scendere in pista a Buriram!", ha detto Bagnaia.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team

Anche Enea Bastianini, sesto lo scorso anno alla sua prima gara in MotoGP sul tracciato thailandese, arriva a Buriram determinato a confermare il trend positivo, dopo aver chiuso nella top ten le tre gare disputate negli ultimi due fine settimana.

"Sono contento di tornare a correre in Thailandia! Questa sarà la mia seconda volta sul Chang International Circuit con la MotoGP. A differenza del 2022, spero che le condizioni meteo siano migliori. L’anno scorso la gara era stata difficilissima a causa della pioggia battente, ma ero comunque riuscito ad ottenere un buon sesto posto. L’obiettivo di quest’anno sarà cercare di essere veloci fin da subito ed ottenere una buona posizione in qualifica. In Australia avevo faticato un po’ nei primi giri in gara, mentre nella seconda metà ero stato più veloce. Insieme alla mia squadra lavoreremo per arrivare pronti sia per la Gara Sprint che per il GP di domenica", ha aggiunto Bastianini.