MotoGP | Bagnaia: "Ora è fondamentale non commettere più errori"

Tre gare. Un numero esiguo, ma sufficiente per tenere tutti sulle spine e capire chi sarà il campione del mondo 2022 di MotoGP. Fabio Quartararo contro Francesco Bagnaia. I due sono separati da appena 2 punti e in questo fine settimana torneranno a sfidarsi a Phillip Island, sede del Gran Premio d'Australia.

Phillip Island torna in calendario a 2 anni dall'ultima edizione disputata. Nel 2020 e nel 2021 la pista non ospitò la MotoGP per via della pandemia da COVID-19. Ora, invece, potrebbe essere palcoscenico di un episodio decisivo per l'assegnazione del titolo iridato.

Bagnaia avrà la prima possibilità di superare Quartararo e volare in testa alla classifica. Nella sua unica apparizione in Australia, Pecco ha colto un quarto posto nel 2019 e ora andrà alla ricerca di un risultato che lo possa lanciare verso il primo titolo della carriera nella classe regina delle 2 ruote.

“Dopo il GP della Tailandia sono tornato a casa per qualche giorno e ora sono pronto ad affrontare questi altri due appuntamenti consecutivi in Australia e Malesia", ha dichiarato il piemontese alla vigilia del Gran Premio d'Australia.

"Sono entusiasta di tornare a Phillip Island, un circuito molto veloce dove sono convinto che potremo fare bene. Adesso siamo a due punti da Quartararo, ma questo non cambia il nostro approccio: dobbiamo restare concentrati, lavorare bene a partire dal primo turno del venerdì e puntare alla vittoria in gara".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Dorna

"Ora più che mai è importante non commettere errori. Vedremo come sarà il meteo. Nell’ultimo GP siamo riusciti a ritrovare un buon feeling sul bagnato, ma dobbiamo comunque arrivare a domenica pronti ad affrontare la gara in qualsiasi condizione”.

Jack Miller, invece, si appresta a prendere parte all'evento di casa per la prima e ultima volta da pilota ufficiale Ducati. L'australiano lascerà il team di Borgo Panigale a fine anno per approdare in KTM, ma potrebbe essere un alleato prezioso per Francesco Bagnaia nella rincorsa al titolo.

“Sono davvero molto contento di tornare a Phillip Island e disputare finalmente il mio Gran Premio di casa con il team ufficiale Ducati", ha commentato Miller. "L’ultima volta che abbiamo corso qui è stato nel 2019, e in questo weekend sarà la prima volta che i miei famigliari e i miei amici mi vedranno correre dal vivo vestendo i colori del Ducati Lenovo Team, per cui sono felice e orgoglioso!".

"Arriviamo da un periodo in cui ho trovato un grande feeling con la mia Desmosedici GP: la moto funziona davvero bene e le mie sensazioni migliorano gara dopo gara, perciò non vedo l’ora di scendere in pista e lottare nuovamente per un buon risultato”.