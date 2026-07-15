MotoGP | Bagnaia operato con successo per sindrome compartimentale, obiettivo rientro a Silverstone
Pecco nel pomeriggio di oggi si è recato a Modena dove l'equipe del Dott. Tarallo lo ha operato per risolvere i problemi all'avambraccio destro. Nella pausa estiva lavorerà in riabilitazione per poter tornare in azione nel GP di Gran Bretagna ad agosto.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
La Ducati Corse ha comunicato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, in modo da ridurre la pressione muscolare e soffrire di sindrome compartimentale.
L'operazione, eseguita dall'équipe medica guidata dal Professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Fabio Catani, si è conclusa regolarmente e senza complicazioni.
Approfittando della pausa estiva del calendario MotoGP, il piemontese inizierà ora il programma di recupero e riabilitazione previsto.
Compatibilmente con l'evoluzione post-operatoria, l'obiettivo è quello di rientrare in pista per il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma dal 7 al 9 agosto a Silverstone.
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