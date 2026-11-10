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MotoGP | Bagnaia operato con successo a Torino per la doppia frattura del piede destro

Per stabilizzare le fratture, l'equipe medica del dottor Milano ha applicato una placca al quarto metatarso del piede destro. Al momento non si parla di tempi di recupero, anche se domenica il team manager Davide Tardozzi aveva parlato della speranza di riaverlo in sella già la settimana prossima a Portimao.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 10 nov 2026, 17:44

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia ha iniziato il processo di recupero dalla doppia frattura al piede destro rimediata lo scorso fine settimana in Qatar, in un incidente innescato da Fermin Aldeguer e avvenuto nel corso del primo giro della Sprint di Lusail.

Essendo stato dichiarato "unfit" per il resto del weekend qatarino, il pilota della Ducati ha fatto immediatamente rientro in Italia nella giornata di domenica e oggi è stato operato presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino, come riportato con una breve nota dalla Casa di Borgo Panigale.

"Francesco Bagnaia, questa mattina è stato sottoposto, con successo, ad un intervento chirurgico per fissare la doppia frattura, al quarto e al quinto metatarso del piede destro, conseguenza del high side di cui Pecco è stato vittima nelle fasi iniziali della Sprint del GP del Qatar lo scorso sabato", spiega il comunicato della Ducati.

"L'equipe medica guidata dal Dottor Luigi Milano, presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino, ha applicato una placca al quarto metatarso del piede destro", prosegue la nota arrivata poco dopo le ore 18.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il comunicato poi si completa spiegando che al momento non è ancora possibile stimare i tempi di recupero, che dipenderanno anche da come andrà la riabilitazione: "Il pilota del Ducati Lenovo Team inizierà quanto prima la riabilitazione. I progressi determineranno le tempistiche del suo ritorno alle competizioni".

Tuttavia, non bisogna dimenticare che domenica il team manager Davide Tardozzi, ai microfoni di Sky Sport MotoGP, aveva lasciato intendere che la speranza del tre volte campione del mondo sarebbe quella di tornare in sella alla sua Desmosedici GP già a Portimao, quindi la settimana prossima, o al più tardi a Valencia, per quella che sarebbe la sua ultima gara in Ducati prima del passaggio all'Aprilia dopo otto stagioni, 31 vittorie e ben due titoli iridati.

"E' chiaro che non possiamo deciderlo ora, perché serve l'operazione e che i medici ci diano la possibilità di farlo. Inoltre, bisogna capire come andrà in post-operatorio, però l'intenzione di Pecco quando l'abbiamo lasciato in aeroporto era quella di essere a Portimao. Quindi non c'è dubbio che a Valencia ci sarà, ma noi speriamo fortemente di averlo anche a Portimao", aveva detto il manager romagnolo.

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