MotoGP | Bagnaia: “Oggi stesso problema di ieri, è fuori dal nostro controllo”

Il weekend dell’Austria sembra solo un lontano ricordo per Pecco Bagnaia, che si è presentato ad Aragon da leader ma ha faticato dalla prima uscita del venerdì per arrivare ad arrancare nella Sprint del sabato. Un problema all’anteriore lo ha costretto a una gara in difesa, che ha concluso solamente in nona posizione. Il campione del mondo in carica era riuscito a limitare i danni in qualifica conquistando la prima fila, ma tutto è stato vano alla partenza, non delle migliori che lo ha portato a battagliare sin da subito nelle posizioni di rincalzo.

Le condizioni della pista complicate non sono state affatto d’aiuto al pilota Ducati, che ha visto la sua moto mettersi di traverso allo spegnersi del semaforo. Qualche posizione recuperata nelle prime fasi, ma poi i problemi con l’anteriore che si porta dietro da inizio weekend l’hanno portato a sbagliare perdendo posizioni. “Ieri in Safety Commission ho chiesto di pulire la griglia di partenza. Forse l’hanno fatto, ma poi è piovuto di nuovo e magari non hanno ripulito. Appena sono arrivato sulla griglia ho visto quanto fosse sporca, ero pronto a prevenire quello che è successo”, ha spiegato Bagnaia dopo la Sprint.

In partenza è stato evitato il disastro, perché i riflessi di Alex Marquez sono stati pronti e il pilota Gresini e Bagnaia non si sono toccati. Ma la rabbia del campione del mondo in carica è evidente perché sottolinea quanto i problemi accusati ad Aragon non dipendano né da lui né dalla moto o dalla squadra: “Ho rilasciato lentamente la frizione, ma ho avuto problemi lo stesso. Sono stato fortunato che Alex mi ha evitato, altrimenti sarebbe stato molto pericoloso. Da lì ho pensato a non perdere troppe posizioni. Alla Curva 5, ho provato a sorpassare Miguel Oliveira e ho capito che qualcosa non funzionava. La stessa cosa accaduta ieri mattina è risuccessa oggi, è fuori dal nostro controllo. Non dirò cosa è successo, ma non dipende né da me né dalla moto né dal team. Non possiamo farci niente, si può essere perfetti in tutto, ma quando succedono queste cose, succedono e basta”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Il feeling era molto brutto con l’anteriore e non è la prima volta. Quest’anno è un po’ una costante, ma stavolta ho avuto questo feeling negativo per due volte nello stesso weekend e non deve succedere. Non ero in grado di lottare per la vittoria, perché guardando i tempi di Marc, era imbattibile. Ma il mio potenziale era di lottare contro Jorge. In situazioni normali possiamo lottare, il mio unico obiettivo era partire bene e provare a bloccare Marc, ma non ha funzionato nulla dalla partenza”, ha riconosciuto Pecco, consapevole che la realtà di questo weekend è non riuscire a battere Marquez per ora.

Ma dove il pilota Gresini fa la differenza? “Marc fa tre o quattro curve in un modo diverso da tutti i piloti Ducati, ma non in termini di linee. Fa cinque gradi in più di piega senza perdere l’anteriore ed è un qualcosa che solo lui riesce a fare. Non so se è per il suo stile di guida, sicuramente riesce ad avere un controllo del mezzo che lo aiuta. Nessuno riesce a compensare quello che fa lui in altri punti, quindi è lì che fa la differenza. Quando ci ho provato ho perso il davanti e lì perdo anche il posteriore. Qualsiasi cosa tu faccia, la moto ti porta a fare questo. È una cosa che va al di fuori della moto, è una caratteristica del pilota”, ha spiegato l’alfiere ufficiale Ducati.

La Sprint è già nel passato, ora è tempo di proiettarsi verso la gara, che Bagnaia spera possa avere un esito diverso: “L’obiettivo è quello di cercare di bloccare Marc, tutto dipende dalla partenza. Se riesco a partire bene, nei primi giri sfrutterò un po’ di più le gomme per mettermi davanti. Poi vediamo cosa può succedere. Ma prima deve andare tutto liscio. Ci vuole il miglior me e la miglior moto per provare a impensierire Marc, ma l’obiettivo è Martin. Oggi abbiamo perso diversi punti e domani dovremo cercare di fare qualcosa per provare a riguadagnarne un po’”.