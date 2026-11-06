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MotoGP | Bagnaia: "Oggi finalmente mi sono sentito di nuovo un vero pilota ufficiale"

Dopo un periodo estramamente difficile, il pilota della Ducati sembra aver finalmente ritrovato la competitività in Qatar. La giornata di venerdì si è conclusa con il quarto tempo per lui, ma soprattutto tornando a "sentire" la sua Desmosedici GP.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 6 nov 2026, 19:54

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nonostante un Gran Premio della Malesia da dimenticare, ieri Pecco Bagnaia si è presentato in Qatar con rinnovato ottimismo. Secondo il pilota della Ducati, l'asfalto del circuito di Lusail ricorda quello di Brno, dove prima della pausa estiva aveva conquistato la pole position e la vittoria nella Sprint, quindi questo aveva riacceso il lumicino della speranza.

Anche una settimana fa si era approcciato speranzoso al weekend di Sepang e poi le cose sono andate male, ma questa volta ci aveva visto giusto, perché la prima giornata di prove sul circuito qatarino è stata molto positiva. Il pilota della Ducati è riuscito a staccare il quarto tempo, a tre decimi dal record fatto segnare da Fabio Di Giannantonio, ma soprattutto ha ritrovato il feeling con la sua Desmosedici GP.

"Oggi mi sono divertito a guidare. A dire il vero, me lo aspettavo un po', per il tracciato, il grip, l’asfalto, che è simile a quello di Brno. Mi aspettavo di avere meno problemi con il grip del posteriore. Ho sentito molto più sostegno dal posteriore in entrata di curva. Così sono riuscito a forzare di più l’anteriore, a spingere di più la moto in curva. E oggi mi sono davvero divertito tantissimo", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Lusail, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Stamattina non ho capito subito che c’era una buona possibilità di spingere. Ma questo pomeriggio ho fatto un po’ di più. Fin dall’inizio ho iniziato già a spingere. Ma è successo perché, dopo tanto tempo senza sentire davvero la moto, per la prima volta sono riuscito a farlo".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Oggi abbiamo solo modificato un piccolo dettaglio che ha aiutato un po'. Non è ancora esattamente quello che vorrei avere su una moto, ma ci si avvicina. È proprio da Brno che non mi sentivo così. Spero quindi di poter continuare così. Domani sarà più difficile nella FP2 e nelle qualifiche, perché farà più caldo. Ma poi, per la Sprint, se riuscirò a partire davanti, avremo buone possibilità", ha aggiunto.

Tornare a "sentire" la sua moto, ha inevitabilmente reso tutto molto più semplice, anche nel normale lavoro con la sua squadra: "Quando ti senti così, è molto più facile orientarti in determinate direzioni perché hai le idee più chiare in testa, hai qualcosa da dire alla tua squadra. Quando sei in difficoltà, inizi a provare cose diverse. Quando è come oggi, so esattamente di cosa ho bisogno. In altri circuiti, invece, il posteriore scivola sempre molto, come a Sepang. E lì è più difficile spiegare esattamente cosa voglio".

Infine, quando gli è stato domandato se fare un buon weekend fino in fondo possa essere utile anche pensando all'anno prossimo, quando passerà a difendere i colori dell'Aprilia, ha replicato: "Molto, moltissimo. Voglio godermi la velocità. Di solito è questo il mio lavoro, far parte di una squadra ufficiale, e faticare come ho fatto nell’ultimo GP è stata dura. Finalmente oggi mi sono sentito un vero pilota ufficiale. Vorrei godermelo e sfruttare tutto questo potenziale, per dare qualcosa alla squadra".

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