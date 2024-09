MotoGP | Bagnaia: "Occasione persa, la gomma posteriore ha funzionato dopo 15 giri"

Dopo due secondi posti un paio di settimane fa, il Gran Premio dell'Emilia Romagna sembrava poter essere la Misano della riscossa per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati ha firmato la pole con tanto di record della pista e si è preso di forza anche la Sprint. Per questo era visto come il grande favorito anche per la gara lunga di oggi.

La realtà purtroppo per lui è stata molto distante dalle aspettative, perché il campione del mondo in carica questa volta è partito bene, prendendo il comando alla prima curva, ma dopo quattro giri è stato superato sia da Jorge Martin che da Enea Bastianini, vedendoli allungare rapidamente nei suoi confronti. Il piemontese ha puntato il dito contro una gomma che ci ha messo la bellezza di 15 giri per iniziare a funzionare come previsto, ma la cosa è particolarmente curiosa, perché poi una volta preso il ritmo ha fatto segnare il giro veloce della gara, risultando anche l'unico capace di scendere sotto all'1'31".

Ormai i primi due erano troppo lontani per sperare nella vittoria, ma a complicare ulteriormente le cose è arrivata una scivolata alla curva 8 a pochi giri dal termine, che ha nuovamente complicato il suo cammino verso il possibile tris iridato, visto che ora si ritrova nuovamente distanziato di 24 punti da Martin, alla fine secondo alle spalle di "Bestia".

"Lo stato d'animo è che sono incazzato nero, è molto facile. Non con la Michelin, loro non ne possono niente. Non posso essere arrabbiato con qualcuno che fa un qualcosa, ma non lo fa apposta. Però fa girare le palle: fai la pole, vinci la Sprint e in gara migliori la partenza, essendo primo al primo giro, e vederti passare, con gli altri che ti vanno via quasi tre secondi e mezzo perché non puoi spingere, è un qualcosa che me le fa girare veramente tanto. Ne avevo di più, sono stato il più veloce per tutto il weekend e quando la gomma ha iniziato a funzionare ero nettamente il più veloce anche oggi. E' un'ennesima occasione persa per essere leader del campionato", ha detto Bagnaia quando ha incontrato i giornalisti a fine giornata.

Quando poi gli è stato domandato se gli fosse mai capitato prima che una gomma ci mettesse così tanto prima di iniziare a funzionare correttamente, ha detto che quanto accaduto oggi gli ha ricordato le condizioni che lo hanno portato al terribile incidente della gara di Barcellona dell'anno scorso.

"Di solito, nelle condizioni più fredde, come poteva essere stamattina, ci mette un giro o due a funzionare, e comunque nel Warm-Up al secondo giro era già perfetta. Io non ho mai sentito nella storia una situazione simile a questa, anche se devo dire che l'anno scorso, quando mi stesi alla seconda curva a Barcellona, avevo avuto la stessa sensazione nel warm-up lap. Anche oggi, infatti, mi è successo all'ultima curva, che ho rischiato di cadere praticamente senza dare gas quasi. Il feeling non era il massimo, la differenza è che a Barcellona non c'è grip e qui il feeling è ottimo. La gomma ci ha solo messo 15 giri a funzionare".

Poi è passato ad analizzare la caduta che lo ha portato al ritiro, costandogli alla fine almeno 16 punti che parevano ormai in cassaforte, visto che aveva un ampio margine su Marc Marquez che lo seguiva in quarta posizione.

"Per ovviare un po' al passo gara rallentato dalla gomma dietro, ho spinto molto in frenata per tutta la gara, consumando un po' quella anteriore. In realtà, nel giro della caduta ho frenato 18 metri prima rispetto al mio best, ma ho perso l'anteriore che ero ancora dritto. Si vede abbastanza chiaramente anche dalle immagini che ci sono delle vibrazioni strane che mi hanno portato alla caduta. Abbiamo tante cose da analizzare".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora gli restano sei appuntamenti per provare a colmare il gap nei confronti di "Martinator": "24 punti sono 1 in più rispetto a prima di arrivare a Misano due gare fa. Potevamo venire via da qui da leader del campionato, sfruttando l'errore di Jorge nella scorsa gara, quindi ci troviamo un'altra volta molto indietro. Ma alla fine facciamo quello che si può fare, con l'idea di provare sempre a vincerle tutte".

Infine, a Pecco è stata chiesta la sua visione del sorpasso all'ultimo giro di Bastianini ai danni di Martin, nel quale il riminese ha portato il madrileno fuori dalla pista alla curva 4 allungando la staccata. Per alcuni, compreso lo spagnolo, la Direzione Gara avrebbe dovuto prendere provvedimenti. Secondo Bagnaia invece si è trattato di un normale incidente di gara.

"Io lo vedo come un sorpasso di gara e non lo dico perché sono di parte. Riceverlo ovviamente ti fa girare le palle, però è un qualcosa che a me è capitato anche con Jorge diverse volte lo scorso anno. In India, dove era stato anche più aggressivo di Enea oggi, ed in Qatar alla partenza della Sprint. Penso che se fai certe manovre, devi poi accettare che vengano fatte anche a te. Io lo vedo come un sorpasso di gara normale. Aggressivo, ma giusto".

"Sei all'ultimo giro di gara, su una pista su cui è difficile superare e quando stai girando con un passo stratosferico. Jorge in ingresso era largo, poi ha provato a venire verso dentro ma ormai c'era già Enea. E' per quello che Enea ha dovuto lasciare i freni, altrimenti non sarebbero neppure andati lunghi", ha concluso.