MotoGP | Bagnaia: "Numero 1 o 63? Ho cambiato idea tantissime volte"

Tra una settimana esatta inizierà la sua prima stagione dal campione del mondo della MotoGP, quando la Ducati toglierà i veli alla sua Desmosedici GP a Madonna di Campiglio. Nel frattempo, però, Pecco Bagnaia si è regalato una bella divagazione, partecipando come ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", in prima serata sulla Rai.

Il piemontese ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e della stagione trionfale che l'ha portato a salire sul tetto del mondo, ma ha già anticipato che la settimana prossima ci sarà una "sorpresa", visto che non ha ancora deciso se sul cupolino della sua Rossa metterà il numero 1 o se confermerà il suo 63.

"In questo periodo ho cambiato idea tantissime volte. Prima avevo scelto l'1, poi in vacanza il 63: quindi deciderò martedì, quando faremo le foto per la presentazione. Arriverò con i due numeri e attaccherò quello che sentirò in quel momento", ha detto Bagnaia.

Dalla domenica che lo ha incoronato a Valencia ad oggi di emozioni forti ce ne sono state tante: "Ogni tanto ci penso, mi dico che sono il pilota più forte al mondo e questo mi emoziona quasi di più che essere il campione della MotoGP. Quando firmai il contratto con Ducati sapevo che mettendo a posto tutto saremmo riusciti ad ottenere un grande risultato insieme".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una delle figure chiave in questa scalata verso il successo è stata il suo mentore Valentino Rossi: "Gli ho chiesto di farmi da coach, ma so che per lui è difficile conciliare tutto, tra le gare in auto e fare il papà. Ci siamo sentiti tanto al telefono e quando è venuto ai Gran Premi gli ho chiesto di andare in pista a vedermi. E' il mio idolo da sempre, mi ha insegnato a rimanere calmo, godermi ogni momento e festeggiare".

Poi ha fatto una passeggiata sul viale dei ricordi, raccontando come è nata la sua passione per le due ruote: "La mia prima moto mi è stata regalata dal nonno materno, la costruì lui ed aveva tre ruote. A cinque anni ricevetti una minimoto da cross e cercavo di toccare con il ginocchio per terra, da lì si è capito che la mia strada era la velocità".

Il 2022 però sarà indimenticabile in tutti gli ambiti per Pecco, perché durante le feste ha chiesto anche alla fidanzata Domizia di diventare sua moglie: "Al nostro primo appuntamento, in piazza Castello a Torino, c'era il pavé bagnato ed ho preso un palo con la macchina. Lì ho capito che mi voleva bene, perché stata una seconda uscita".

Il campione del Mondo Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna