MotoGP | Bagnaia nono ma sorride: "Ritrovato il feeling del 2021"

Iniziare il Mondiale dalla nona casella dello schieramento non è certamente il massimo per chi parte con l'obiettivo di portarsi a casa il titolo, ma Pecco Bagnaia è riuscito a trovare una nota positiva alla fine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Se da una parte il risultato è deludente, a maggior ragione perché Marc Marquez ha chiuso terzo sfruttando la sua scia, dall'altra il ducatista ha detto di aver finalmente sentito nuovamente le sensazioni dello scorso anno in sella alla sua moto.

"Sappiamo già come si comporta Marc in queste situazioni, ma va bene così. Qui una scia può valere tre decimi, che sono davvero tanto, ma io preferisco fare il mio tempo da solo, anche perché sapevamo già che sarebbe stata dura andare in prima fila oggi. Ho cercato di fare del mio meglio, anche se sicuramente non è stata la mia miglior qualifica, ma la cosa buona è che ho ritrovato il feeling con la mia Ducati", ha detto Bagnaia a fine giornata.

Nonostante tutto, per la gara di domani è stato molto prudente, parlando di top 5 come obiettivo realistico, con la consapevolezza che in MotoGP non è mai facile rimontare, ma anche che probabilmente ci sono altri piloti più attrezzati di lui in ottica gara.

"Rispetto a tante altre piste, partire noni qui non è troppo un problema. Magari non tanto come lo può essere a Jerez o in altre piste. C'è un lungo rettilineo e poi nei primi giri non si può spingere al 100% perché le gomme hanno tanto degrado, quindi è un pelo meglio. E' ovvio che il mio obiettivo quest'anno è quello di vincere. Mi piacerebbe dire che domani c'è la possibilità di farlo, ma per essere realisti e credibili bisogna dire che la top 5 può essere l'obiettivo. Non per essere scaramantici, ma perché in questo momento non ho dimostrato di avere il passo per lottare per il podio o per la vittoria", ha spiegato.

"Non ho avuto neanche il tempo di pensarci. La prima volta che ho potuto farlo è stato nella FP4, nella quale sono riuscito a trovare un bel miglioramento per come guido io. Ho sentito finalmente il feeling che avevo l'hanno scorso e so che in gara solitamente riusciamo a fare un po' di differenza. Però vedremo domani, perché le Suzuki e le Honda vanno molto forte. Marquez è molto in forma, ma anche Quartararo che mi partirà dietro. Ma se faremo tutto per bene, penso che riusciremo a stare nella top 5 o comunque a lottare per stare davanti", ha aggiunto.

Una delle cose che probabilmente ha complicato la vita di Pecco è stato il primo inverno da pilota ufficiale senza congelamenti, quindi con una moto completamente nuova da sviluppare in appena 5 giorni di test. Cosa che gli ha impedito di concentrarsi su se stesso praticamente fino ad oggi.

"Sapevo che sarebbe stato più difficile, ma quando hai tante giornate di test sicuramente hai più tempo. Noi abbiamo fatto tante prove, forse anche troppe considerando i pochi giorni di test, ma in ogni caso è giusto che sia così. Io sono contento di essere nel team ufficiale e di aver dovuto fare tante prove, però se oggi non siamo davanti è perché ho la necessità di ritrovare un po' il feeling".

"Oggi finalmente sono riuscito a pensare un po' di più a me, ma questo fa parte del ruolo del pilota ufficiale. Purtroppo abbiamo avuto bisogno di un po' più di tempo rispetto ad altri, ma finalmente siamo riusciti a trovare l'equilibrio che mi mancava e il feeling dell'anno scorso. Questa è la cosa più positiva di oggi".

Infine, ha commentato la grande prestazione degli altri due ducatisti, Jorge Martin ed Enea Bastianini, che hanno monopolizzato le prime due posizioni dello schieramento, dicendosi stupito soprattutto per ciò che il madrileno ha saputo fare con la GP22, visto che il romagnolo invece può contare su una GP21 al top del suo sviluppo.

"Tra i ducatisti, quello che è messo meglio è sicuramente Enea, perché ha una moto già definita e nei test non ha dovuto provare niente, ma ha potuto pensare solo a girare e a prendere confidenza. Ma indubbiamente oggi è stato bravissimo, niente da dire, perché è stato molto veloce in una situazione in cui l'anno scorso faticava come la qualifica".

"Però oggi chi mi ha impressionato di più è stato Jorge, perché è l'unico che è riuscito a sfruttare il potenziale di questa moto, quindi è stato il più bravo tra i piloti Ducati. E' entrato, ha spinto ed è riuscito a guidare oltre i problemi. La gara è domani, ed è sempre una cosa a sé. Ma lui è stato quello un pochino più veloce".

