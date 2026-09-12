MotoGP | Bagnaia non trova soluzioni ai suoi guai, ma è possibile che non ci sia neanche una spiegazione?

"Mi sento umiliato". Non si fa fatica a credere che Pecco Bagnaia si sia sentito così oggi, alla fine di una Sprint anonima, conclusa solo al 13° posto e con un distacco di quasi 18 secondi dalla Ducati gemella di Marc Marquez, che a suon di successi si avvicina sempre di più alla vetta iridata della MotoGP.

Un risultato che sembrerebbe quasi un'anomalia per un tre volte campione del mondo, per di più su una pista che potrebbe fare quasi ad occhi chiusi, essendo a pochi chilometri da casa. Eppure, questa ormai è la cruda realtà per il piemontese e il dramma è che, esattamente come un anno fa, sembra che più si va avanti e più la situazione precipita invece che migliorare.

"E' estremamente chiaro cosa non faccio rispetto agli altri, quanto impossibile da capire il perché. Sono quello che decelera meno di tutte le Ducati, ma sono anche quello che mette più forza sul freno. Nonostante questo, non la riesco a fermare. Sono anche quello che tende ad usare il gas meglio per gestire l'accelerazione, ma sono anche quello che accelera meno. Anche la squadra non riesce ad identificare il motivo", aveva detto Pecco dopo un venerdì chiuso al 19° posto.

Parole che sembrano quasi un paradosso in un mondo dominato dall'elettronica e dalla tecnologia, nel quale sembra davvero impossibile che dopo mesi di difficoltà una superpotenza come la Ducati o un pilota del calibro di Pecco non siano riusciti a trovare non una soluzione, ma almeno una spiegazione a questa situazione.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo otto anni, la sua avventura in Ducati è ormai ai titoli di coda. E qualcuno potrebbe anche pensare che Pecco abbia tirato i remi in barca. Ma un pilota che si è arreso e pensa già al prossimo anno avrebbe la reazione che abbiamo visto oggi in Q1? Una volta capito che non avrebbe passato il taglio, non essendo praticamente riuscito a chiudere neppure un giro pulito nel secondo run, ha dato infatti un pugno piuttosto violento al serbatoio.

"Purtroppo non cambia il risultato, ma se devo urlare lo faccio sulla moto e non al box. La frustrazione arriva perché tengo a quello che faccio. So di essere un pilota che può stare davanti tutte le domeniche, invece mi trovo a lottare per un 15° posto, quindi la frustrazione può venire fuori", ha raccontato infatti quando si è presentato alle interviste di rito.

Se però lui e la Ducati stanno continuando davvero a remare nella stessa direzione, com'è possibile che da tre gare a questa parte non siano riusciti a fare un singolo passo nella direzione giusta? La risposta probabilmente è davvero in quello che dice Pecco, perché non puoi risolvere un problema se non hai capito qual è.

Ad oggi, sembra che serva un vero e proprio miracolo per provare a chiudere almeno in maniera dignitosa un matrimonio che lo ha reso il pilota Ducati con più partenze in MotoGP e, ad oggi, l'unico ad aver regalato due titoli iridati alla Rossa. Ma se Pecco non riuscirà a rialzare la testa, sorge un'altra domanda importante: che Bagnaia troverà nel 2027 un'Aprilia che ha scommesso talmente forte su di lui da fargli un contratto di quattro anni?