MotoGP | Bagnaia non si ferma più: è in pole anche ad Aragon

Il momento magico della Ducati e di Pecco Bagnaia prosegue ancha a Motorland Aragon, dove la Rossa ha monopolizzato la prima fila e il pilota piemontese ha firmato la sua quinta pole position stagionale, l'11° in MotoGP, dando un altro segnale di forza al rivale Fabio Quartararo, che invece prenderà il via dalla seconda fila.

Il vice-campione del mondo ha sfoderato un giro veramente clamoroso, andando a polverizzare il record che lui stesso aveva realizzato 12 mesi fa di circa tre decimi con uno strepitoso 1'46"069. A coprirgli le spalle poi avrà il compagno di squadra Jack Miller, che se l'è giocata davvero sul filo dei millesimi, uscendo sconfitto nella lotta per la pole per appena 90.

A completare la prima fila c'è un Enea Bastianini che era stato favoloso nel primo run, riuscendo subito a girare in 1'46"5. Nel tentativo decisivo poi il pilota del Gresini Racing è riuscito a migliorarsi, ma non tanto quanto i due piloti del Factory Team e quindi si è dovuto accontentare di chiudere terzo a 244 millesimi da Pecco, del quale potrebbe essere un altro importante alleato nella gara di domani. Per lui comunque si tratta della terza prima fila consecutiva, che certifica un momento di ottima forma.

I due rivali di Bagnaia saranno entrambi in seconda fila, con Aleix Espargaro che è riuscito a mettere una bella pezza ad un weekend fin qui complicato, portando la sua Aprilia in quarta posizione. Il pilota di Granollers è dovuto passare dalla Q1, nella quale aveva realizzato un ottimo tempo, che poi è riuscito a ripetere anche quando si andava a decidere la griglia. Per lo spagnolo quindi sembra esserci l'occasione di lottare per il podio.

Sarà più complicata invece probabilmente per "El Diablo", perché è vero che è riuscito a limitare i danni con il sesto posto in griglia, ma il suo distacco dalla pole è di ben sette decimi, nonostante le abbia provate davvero tutto, come dimostrato con un salvataggio miracoloso alla curva 2. Inoltre la sua M1 patisce davvero tanto il T4, quello di motore, e vedersela con le Ducati in gara non sarà affatto facile. Anche perché davanti a lui ci sarà anche quella del Prima Pramac Racing affidata a Johann Zarco in quinta posizione.

Poi ci sono altre due Desmosedici GP anche nella sua scia con Marco Bezzecchi e Jorge Martin, che tutto sommato si sono ripresi abbastanza bene da una FP4 complicata. Il pilota della Mooney VR46 era scivolato alla curva 2 a pochi minuti dal termine, mentre il madrileno aveva accusato un problema tecnico sulla sua Ducati del Prima Pramac Racing.

A completare la terza fila c'è la Suzuki di Alex Rins, mentre dopo la grande prestazione di questa mattina forse era lecito attendersi qualcosina in più della quarta fila dalle due KTM, che si schiereranno in decima ed in 11° posizione rispettivamente con Brad Binder e Miguel Oliveira, precedendo la migliore delle Honda, che è stata quella del giapponese Takaaki Nakagami, l'unico ad aver centrato la Q2 su una RC213V.

La Q1 ha regalato almeno un paio di grandi colpi di scena. Su tutti, l'eliminazione di Marc Marquez, che sarà costretto a prendere il via dalla 13° casella dello schieramento nella gara del suo ritorno in sella a tre mesi dalla quarta operazione al braccio destro. Il pilota della Honda è rimasto fuori per 66 millesimi, ma è stato veramente sfortunato perché ad impedirgli l'ultimo assalto è stata la caduta del compagno di squadra Pol Espargaro, che invece si schiererà 18°, che ha portato all'esposizione delle bandiere gialle alla curva 5.

L'altro big che ha salutato le qualifiche in anticipo è Maverick Vinales, che ha vissuto un sabato travagliato. Il pilota dell'Aprilia ha accusato un trafilaggio d'olio dal cambio durante la FP4, poi nella Q1 è caduto alla curva 1 nel suo ultimo tentativo, quindi prenderà il via dal 16° posto.

Davanti alla sua RS-GP prenderanno posto le due Ducati di Luca Marini e Fabio Di Giannantonio. Per il portacolori della Mooney VR46 sarà dura quindi domani provare a portare avanti la sua striscia di due quarti posti consecutivi. Per quanto riguarda quello del Gresini Racing, c'è stata anche un'investigazione perché nel primo run era stato un po' ostacolato da Aleix Espargaro, rientrato in pista davanti a lui senza troppi fronzoli dopo essere andato lungo alla curva 1.

Purtroppo bisogna scendere fino al 20° posto per trovare Franco Morbidelli, che sembra aver cancellato i progressi che aveva mostrato nell'ultimo appuntamento di Misano. Il pilota ufficiale della Yamaha si ritrova alle spalle anche di Cal Crutchlow, tornato sulla M1 di RNF per prendere il posto di Andrea Dovizioso, che ha deciso di ritirarsi dopo la gara in Romagna.

Purtroppo non ha potuto essere della partita Joan Mir. Il pilota della Suzuki era al rientro dopo aver saltato la gara di Misano a causa di un infortunio ad una caviglia rimediato in Austria. Il dolore era ancora troppo per il maiorchino, che ha deciso di fermarsi dopo la FP3. Anzi, la Suzuki ha annunciato che salterà anche il Gran Premio del Giappone della settimana prossima per provare a presentarsi al meglio in Thailandia.

