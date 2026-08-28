MotoGP | Bagnaia: "Non mi sono fermato al box, quando sei frustrato e nervoso puoi dire cose che non pensi"

E' passato un anno, ma sembra quasi di riavvolgere il nastro. Nel 2025, dopo la pausa estiva, Pecco Bagnaia è sprofondato in un buco nero dal quale è uscito praticamente solo nel weekend trionfale del Giappone. E ora la seconda parte della stagione 2026 sembra essere ricominciata esattamente nello stesso modo per il pilota della Ducati.

A Silverstone ha vissuto il fine settimana più deludente dell'anno, ma anche ad Aragon, su una pista sulla quale era arrivato decisamente con altre aspettative, il suo weekend è iniziato in salita. La giornata di venerdì per lui si è conclusa con il 13° tempo, come una Desmosedici GP a non essere riuscita a staccare il pass per la Q2.

Un qualcosa a cui nemmeno lui riesce a dare una spiegazione: "Non so cosa rispondere. Semplicemente, sono andati più forte, è molto facile", ha detto quando gli è stato fatto notare che al momento la sua è l'unica Rossa a non avere la certezza di partire nelle prime quattro file nelle due gare del MotorLand.

Per le moto di Borgo Panigale, che occupano quattro delle prime cinque posizioni, le cose sono andate decisamente bene. E Pecco non ha nascosto che si sarebbe aspettato di più, anche se probabilmente pure lui sarebbe riuscito ad entrare in Q2 se non avesse commesso un errore all'ultima curva. Si è trattato però di una sbavatura arrivata proprio perché era troppo al limite.

"Come dicevo ieri, questa pista è sicuramente meglio per la Ducati e sarà la moto da battere. Speravo anche per me, perché fino al Sachsenring stavamo lavorando abbastanza bene. Purtroppo da Silverstone ho perso molta fiducia nella moto, non riesco a guidare come ho fatto fino al Sachsening", ha spiegato Bagnaia ai giornalisti presenti ad Aragon, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Era già molto difficile fino a lì, però almeno ero riuscito a trovare un equilibrio. Invece le ultime due gare questo equilibrio l'ho un po' perso, non riesco ad essere efficace e non riesco ad essere veloce. Ogni volta che provo a fare qualcosa in più sono vicino a cadere, anche oggi ho rischiato tante volte di cadere. Purtroppo ho fatto un errore l'ultima curva, perché ho voluto forse troppo in un momento in cui ero in difficoltà. Ero dietro, volevo cercare di entrare nella top 10, ce la stavo facendo, ma sono arrivato lungo e sono fuori dalla Q2", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

A fine sessione, infatti, ha lasciato immediatamente il box, senza fermarsi a parlare con i suoi ragazzi. E il tre volte iridato non ha avuto problemi a spiegare il motivo: "Non mi sono fermato nel box perché ero molto nervoso e frustrato con me stesso per non essere riuscito a completare nemmeno un giro".

"Avevo bisogno di calmarmi un po’, perché in una situazione del genere, quando sei frustrato e nervoso, puoi dire molte cose che in realtà non pensi. Quando si lavora in una situazione difficile, è facile compromettere il lavoro della squadra. Quindi era meglio prendere un po’ di respiro. E poi, quando sono tornato ai box, ho parlato a lungo con la squadra per capire le cose".

Inevitabilmente, si è tornati anche su quello che ormai è un tema ricorrente dei suoi media scrum, ovvero la velocità di Alex Marquez, che lui e la sua squadra però non trovano un modo per riprodurre.

"Alex e il Team Gresini da Jerez hanno fatto un grandissimo passo in avanti. Stiamo cercando di capire come hanno fatto, perché dai dati è chiara la differenza. In staccata lui può frenare meno e la rallenta prima, in percorrenza può prendere in mano il gas ed avere tanta trazione. E quindi quelle sono tutte differenze che lo aiutano a fare tanta differenza e ad andare così forte, perché sta andando molto forte Alex".

"Però ogni volta che abbiamo provato qualcosa che ha fatto lui, da me non riusciamo a farla funzionare. Perché per dire, freno motore lui ne ha abbastanza di più, ma quando lo provo a mettere mi si blocca dietro e quindi vado lungo e rischio. Lui guida la moto senza controlli praticamente e io già così non ho grip. Quindi è molto difficile anche per noi capirlo, ma soprattutto è molto difficile per la squadra capire cosa non sta funzionando dalla mia parte", ha concluso.