MotoGP | Bagnaia: "Non arrivo contento alla pausa estiva, non ho risolto il problema che ho dalla prima gara"

Il Gran Premio di Germania è stato l'ultimo prima della pausa estiva per la MotoGP. I motori adesso si spegneranno per quasi un mese e quindi la conclusione del weekend del Sachsenring è un momento giusto per iniziare a tracciare un bilancio. E quello di Pecco Bagnaia non è particolarmente positivo, nonostante gli evidenti progressi rispetto alla seconda parte del 2025, che lo hanno portato a vincere una Sprint a Brno e a conquistare diversi podi.

Probabilmente però un fine settimana come quello sul saliscendi tedesco, nel quale non è riuscito a trovare la stessa velocità delle altre Ducati, chiudendo con un settimo posto nella Sprint e con un sesto nella gara lunga, ha lasciato anche un po' di amaro in bocca che ha reso meno soddisfacente il bilancio complessivo.

"Ce n'è bisogno, però non arrivo contento alla pausa estiva, perché so quanto potrei fare e non stiamo facendo, quindi mi dà un po' fastidio", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti al Sachsenring, tra cui quelli di Motorsport.com, quando gli è stato chiesto di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione.

E non è stato più magnanimo con se stesso quando la richiesta è stata quella di dare un voto a questa prima metà di campionato: "5 e mezzo. Stiamo migliorando tanto, però non abbiamo risolto il problema che abbiamo dalla prima gara, che è quello del grip posteriore. Fortunatamente in Ducati c'è anche il Team Gresini, che con Alex Marquez ha fatto un grossissimo passo avanti da Jerez. Speriamo di riuscire a capire come poterlo fare anche noi, magari andando nella stessa direzione".

Anche se in palio c'era solo la quinta posizione, oggi almeno ha avuto modo di divertirsi nella lotta con Jorge Martin, che ha ricordato i loro duelli del 2023 e del 2024, quando però si giocavano la corona di campione del mondo.

"Quando sei in lotta ti diverti sempre, a prescindere dalla posizione. Ho visto che anche lui era abbastanza in difficoltà con l'anteriore e io invece lo ero col posteriore, quindi ci incrociavamo abbastanza. Purtroppo non sono riuscito a trovare lo spazio, ma per farlo avrei dovuto rischiare di stenderci entrambi, quindi va bene così. Diciamo che visto il weekend, le enormi difficoltà che abbiamo avuto, un sesto ed un settimo posto sono due grandissimi risultati".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A stupirlo questo fine settimana non è stata tanto la doppietta di Marc Marquez, quasi scontata su una pista dove oggi è arrivato a quota 10 successi nella classe regina, quanto la velocità che ha trovato l'altro Marquez, Alex, che sembra aver risolto definitivamente i problemi di grip posteriore che aveva anche lui.

"Devo dire che Marc ha fatto la differenza come sempre su questa pista, però Alex andava più forte, aveva più margine, e mi ha stupito quanto riuscisse ad essere veloce qua. A parte questo, questa è una pista sulla quale Marc riesce fare la differenza in due o tre punti che lo mettono nella condizione di poter gestire meglio in altre situazioni. Altrimenti non avrebbe vinto 10 volte in MotoGP su questa pista".

Infine, ha detto la sua sulla corsa al titolo, che vede ben cinque piloti racchiusi nello spazio di appena 25 punti, con la sorpresa di Ai Ogura ad occupare la seconda posizione a soli 14 punti da Jorge Martin e il "solito" Marc Marquez tornato a sole 18 lunghezze della vetta.

"Il dominio che c'era qualche anno fa non c'è più. Adesso, a spot, c'è una gara in cui va più forte una casa e una gara in cui va meglio un'altra. Però per noi è difficile essere tutti costantemente davanti, mentre le Aprilia mi sembra che abbiano un equilibrio che funziona bene per tutto. Oggi ad Ogura sono mancati come sempre i primi giri, però sta guidando veramente forte e in questo momento, a parte Bezzecchi che è fuori per l'infortunio, credo che sia un osso veramente duro", ha spiegato.

"In questo momento vedo Ogura, Marquez e Bezzecchi favoriti. Martin, che nelle ultime gare ha avuto un po' di difficoltà, ha imparato a portare sempre a casa il risultato e sta ottenendo punti, un po' come me, che alla fine non sono mai riuscito a fare dei grandi risultati. Purtroppo ho avuto due zero per altri problemi, però c'è stata anche la caduta a Le Mans. Ma bisogna sempre portare a casa dei punti. Guardate anche solo nelle Sprint, che quest'anno sto facendo sempre punti, e quello fa la differenza", ha aggiunto.

Tuttavia, anche se gli è stata ricordata la grande rimonta che ha compiuto nel 2022, recuperando oltre 90 punti a Fabio Quartararo, il piemontese, che oggi è a 65 punti dalla vetta, si è chiamato fuori: "Io non posso pensare al titolo. Prima di tutto, penso che bisogna riuscire ad avvicinarsi al podio, poi vincere una gara e rimanere costantemente veloci. Però è ancora lunga e bisogna stare tranquilli", ha concluso.