MotoGP | Bagnaia: "Marquez voleva vincere, non credo stesse pensando al 2015"

La lotta per il titolo della MotoGP si fa sempre più tesa. A tre Gran Premi dal termine, la battaglia è ancora aperta tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin e, nonostante lo spagnolo abbia raddoppiato il suo vantaggio sull'italiano a Phillip Island, passando da 10 a 20 punti, tutto sembra indicare che il Campionato del Mondo si deciderà nella gara finale di Valencia del 17 novembre.

Il campione in carica è fiducioso di colmare il divario nei due Gran Premi rimanenti della tripletta, Thailandia e Malesia, e che la battaglia non sia "solo" tra loro, ma ci sono giudici con cui fare i conti, come si è visto a Phillip Island. Marc Marquez, per esempio, ha coronato un fantastico weekend in Australia vincendo la gara di domenica e giocando inevitabilmente un ruolo nella scelta di chi si aggiudicherà la corona della classe regina nel 2024.

Con la sua vittoria, il #93 ha fatto sì che Martin guadagnasse cinque punti in meno a Bagnaia, e ha favorito il suo futuro compagno di squadra per limitare ulteriormente i danni dopo non aver trovato feeling nella 16° tappa del calendario. La situazione ha fatto ripensare molti, compresi i piloti, a quanto accaduto nella stessa tappa del 2015, quando Marquez vinse davanti a Jorge Lorenzo e fece perdere meno punti a Valentino Rossi.

Ma questo non aveva impedito la grande polemica con il nove volte campione del mondo, che lo ha accusato di aver giocato con lui durante la gara e quindi di volergli far perdere il titolo per farlo vincere al suo connazionale, per di più dopo gli incidenti che c'erano già stati tra i due in Argentina e ad Assen quell'anno. Quello che è successo a Sepang e a Valencia poi è noto a tutti.

Nella conferenza stampa e negli incontri con i media, sia Bagnaia che Marquez hanno parlato di tutto quello che è successo quell'anno, contribuendo a fare un confronto con la situazione attuale. Il piemontese ha iniziato chiedendo allo spagnolo: "Mi hai fatto un favore?" Il catalano, indicando Martin, ha risposto: "Oggi sì! Ti ho tolto cinque punti".

Bagnaia, in seguito, ha commentato che non crede che Marquez stesse pensando a quanto accaduto nel 2015: "Era più una questione di voglia di vincere. La possibilità di vittoria per lui oggi era maggiore. Perché sabato Jorge era fortissimo, ma oggi, è vero che Marc ha sbagliato la partenza, ma il suo ritmo era più forte e ha vinto. Non credo che stesse pensando al 2015".

Anche lo stesso Marquez ha avuto da ridire sulla polemica, e ha chiarito di avere ben chiaro il suo obiettivo sia per il 2015 che per il 2024, provando ancora una volta ad allontanare le famose accuse di "biscotto" di 9 anni fa.

"Sono un pilota in attività e preferisco non pensare al passato, ma visto che sono qui da circa dieci anni, ho cercato di fare come ho fatto in passato qui in Australia. Non sarà la prima e spero nemmeno l'ultima volta: gestire la gara e cercare di vincerla alla fine", ha detto il pluricampione.