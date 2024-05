MotoGP | Bagnaia: "Marquez si adatterebbe bene in Ducati ufficiale"

Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo della MotoGP nelle ultime due stagioni, ha firmato domenica scorsa a Jerez una delle sue migliori prestazioni dopo la promozione nella classe regina nel 2019 con il Pramac Racing, con il quale ha corso fino alla fine del 2020.

Bagnaia è passato al team ufficiale della Casa di Borgo Panigale nel 2021, riuscendo a vincere la sua prima gara nella classe regina in quell'anno (GP di Aragon) e chiudendo il percorso con altre tre vittorie (San Martino, Algarve e Valencia).

Nel 2022 ha conquistato la sua prima corona mondiale, recuperando oltre 90 punti su Fabio Quartararo nella seconda metà del campionato ed aggiungendo altre sette vittorie al suo palmarès.

L'anno scorso, lottando fino all'ultima gara con Jorge Martin, Bagnaia ha conquistato la sua seconda corona e ha arricchito la sua bacheca di trofei con altre sette vittorie, alle quali si sono aggiunte quelle di quest'anno in Qatar e di domenica a Jerez, la sua ventesima in MotoGP e, sicuramente, la più spettacolare, sia per il livello della battaglia che per il rivale: Marc Marquez.

La cosa più curiosa di tutte è che lo spagnolo, dopo una vita alla Honda, quest'anno debutta in sella ad una Ducati GP23 del Gresini Racing, una struttura satellite. Un habitat in cui Marquez si sta riprendendo dalla botta mentale del grave infortunio del 2020 e dal calo di competitività della Honda, un cocktail che lo ha portato a rinunciare al contratto con la casa di Tokyo e a cercare riparo all'ombra della Ducati.

Pecco Bagnaia e Marc Marquez si abbraccio al parco chiuso di Jerez Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora, Marc si sente forte per tornare ad essere se stesso e brama il posto di pilota ufficiale del costruttore bolognese, cosa che lo renderebbe compagno di squadra di Bagnaia.

Il pilota torinese è sempre stato molto chiaro nelle sue parole, difendendo Jack Miller quando era suo compagno di squadra (2021-2022) ed ora Enea Bastianini (2023-2024), ma è consapevole che, per il prossimo biennio, oltre a "Bestia", Martin e Marquez si contendono l'altro lato del suo garage.

Motorsport.com ha chiesto a Pecco, lunedì a Jerez, la sua opinione sui commenti sempre più intensi che indicano la possibilità che la Ducati inserisca Marc come suo compagno di squadra, cambiando un po' la filosofia degli ultimi anni, in cui si è optato per giovani piloti formati sotto la protezione del costruttore fino a raggiungere la prima squadra.

"Non lo so, sicuramente Marc arriva da 11 nel team Honda ufficiale, quindi può portare qualcosa ad un team ufficiale. Al momento però siamo già estremamente competitivi ed attenti ad ogni dettaglio. Siamo già ad un livello molto alto, quindi Marquez si adatterebbe bene alla situazione", ha detto Pecco.