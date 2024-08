MotoGP | Bagnaia mai sazio: "Voglio riprendere da dove ci siamo interrotti"

Archiviato il World Ducati Week, i piloti del Ducati Lenovo Team sono pronti a scendere nuovamente in pista, questa volta per riprendere la stagione MotoGP interrotta tre settimane fa. Terminata la pausa estiva, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini torneranno infatti in sella alle loro Desmosedici GP questo fine settimana sullo storico circuito di Silverstone per il decimo appuntamento del 2024.

Il Gran Premio Monster Energy di Gran Bretagna, che si correrà dal 2 al 4 agosto sullo storico tracciato britannico, sarà ancora più speciale quest’anno: infatti, nella giornata di domenica moto e piloti vestiranno colori ispirati al passato per celebrare il settantacinquesimo anniversario del Campionato. Le livree "vintage" verranno svelate in anteprima giovedì a partire dalle ore 14:00 locali con una diretta sul canale ufficiale YouTube di MotoGP.

Il Campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia, nonché leader della Classifica attuale dopo aver vinto gli ultimi quattro Gran Premi, arriva in Inghilterra con l’obiettivo di proseguire il trend positivo avuto prima della pausa estiva.

"Le nostre vacanze sono terminate prima rispetto agli altri piloti. La settimana scorsa siamo stati a Misano per il World Ducati Week ed abbiamo potuto sfidarci con la nuova Panigale V4 S. È stata una bella occasione per riprendere confidenza con la pista, ma soprattutto per incontrare i nostri tifosi provenienti da tutto il mondo", ha detto il campione del mondo in carica.

"Dopo la Lenovo Race of Champions ora si torna a fare sul serio! In questa pausa mi sono anche riposato e ora sono pronto ad affrontare questa seconda parte di stagione che sarà sicuramente molto intesa ed impegnativa. Non vedo l’ora sia venerdì per riprendere da dove ci siamo interrotti", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche il compagno di squadra Enea Bastianini, quarto in Campionato a soli 11 punti dal terzo classificato, punta a continuare a lottare per le prime posizioni anche nella seconda metà della stagione.

"Queste tre settimane di pausa ci volevano, ma ora ho davvero voglia di ritornare in pista per dare inizio a questa seconda parte della stagione. Nelle prime nove gare di questo Campionato siamo riusciti a crescere costantemente. Le prossime settimane saranno molto intense, ma correremo anche su piste sulle quali di solito mi trovo bene. Ora però dobbiamo concentrarci su Silvestone. Daremo il massimo come sempre e non vedo l’ora di scendere in pista con la carena speciale per ricordare il 75° Anniversario del Campionato", ha concluso "Bestia".