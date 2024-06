MotoGP | Bagnaia: "L'investigazione? Alex Marquez ha fatto un grande show"

Il Mugello è sempre speciale per Pecco Bagnaia e lo ha confermato anche oggi. Il pilota della Ducati, che ha vinto le ultime due edizioni del Gran Premio d'Italia, aggiungendoci il successo della Sprint dello scorso anno, ha aperto il weekend risultando il più veloce nella giornata di venerdì, arrivando a circa un decimo dal primato del saliscendi toscano che già gli appartiene.

Una bella iniezione d'ottimismo per il campione del mondo in carica, che nella gara di casa vuole proseguire sull'onda del successo conquistato domenica scorsa a Barcellona. Anche se, come sempre, ha cercato anche di fare da pompiero sull'entusiasmo per la sua prestazione odierna

"Essere primi fa sempre piacere, ma non era il focus principale, perché il venerdì è sempre essere nei 10. Sono contento perché mi è venuto abbastanza bene, ma negli ultimi quattro weekend mi sono sempre trovato bene dal venerdì. Questo ci aiuta molto per essere più pronti il giorno dopo, quindi sono soddisfatto perché abbiamo lavorato nel modo giusto e penso che domani faremo un ulteriore step", ha detto Bagnaia a fine giornata.

Il suo 1'44"938 è arrivato con un paio di minuti d'anticipo sulla bandiera a scacchi, quindi il #63 era ai box nel finale quando i suoi avversari provavano a rispondergli. Tuttavia, ha chiarito che non c'era l'intenzione di mandare messaggi a nessuno: "Io il mio giro lo avevo fatto e sapevo che sarebbe bastato per stare nei 10. Non l'ho fatto con nessuna strategia o per indurre qualcosa agli altri. Me ne sbatto sinceramente".

Domani sarà una giornata cruciale, perché nelle ultime tre Sprint sono arrivati solamente dei ritiri, quindi servirebbe una riscossa su questo fronte. E il Mugello, con i suoi tre successi consecutivi, sembra il terreno di caccia ideale: "Due, perché la Sprint non conta", ha chiarito subito. "Spero di finirla intanto e di ottenere un bel risultato. Il potenziale c'è, ma bisogna riuscire a fare tutto per bene".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La cosa che potrebbe preoccupare la concorrenza però è che secondo Pecco c'è del margine ed è ancora abbastanza ampio: "Dobbiamo migliorare un po' il turning della moto, perché perdo un po' di tempo per farla finire di girare, ma abbiamo già fatto uno step oggi, quindi sappiamo la direzione da seguire. Comunque credo che si toglieranno circa sei decimi dal record, quindi domani si farà 1'44"2".

Un piccolo neo nella sua giornata in realtà c'è stato, perché è finito sotto investigazione per un possibile impeding al Correntaio ai danni di Alex Marquez. Il ducatista però ritiene di non aver fatto nulla di male: "Devo andare in Direzione Gara. Penso che sia ridicolo per quello che è successo, ma sentirò cosa avranno da dire e spiegherò la mia versione. Evidentemente fare un po' di show quando succedono certe cose aiuta a far dare delle penalità. Ha giocato nel modo migliore che poteva. Io comunque nella frenata ero fuori traiettoria, ma lui ha fatto come al solito un grande show. Ma è Alex Marquez…"

Dal canto suo, il pilota del Gresini Racing ha dato la sua versione dei fatti: "Stavo facendo un giro veloce, migliorando i miei tempi sul giro, e lui stava guidando molto lentamente, dal secondo settore in poi. Mi aspettavo che a un certo punto si girasse, ma non era nei suoi piani. Quando sono arrivato al Correntaio ha frenato in una situazione molto pericolosa. Sono riuscito ad evitarlo, ma mi ha rovinato il giro. Lui dice che era fuori traiettoria, ma non è la realtà. È in corso un'indagine, quindi non dipende più da me".

Si attende quindi ora di capire di chi prenderà le parti il collegio dei commissari. Ma di questi tempi fare previsioni è quasi impossibile, forse è più semplice fare 6 al Superenalotto...