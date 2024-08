MotoGP | Bagnaia: "L'arrivo di Marquez sarà ottimo o un disastro"

Da quando è stata annunciata la decisione della Ducati di ingaggiare Marc Márquez nel suo team ufficiale, si è speculato molto sul rapporto tra l'otto volte campione del mondo, che non vince il titolo dal 2019, e il due volte campione in carica, che è in corsa per la sua terza corona consecutiva ed è, fino a prova contraria, il leader assoluto della casa bolognese.

Márquez ha lasciato la Honda stanco di essere fuori dalla lotta per le vittorie, una situazione che ha migliorato quest'anno con il team privato Ducati satellite Gresini, dove però non ha ancora vinto una gara dopo dieci Gran Premi.

Ma alla Ducati, che dispone dei dati relativi alle prestazioni di ogni pilota sulla moto, sostengono che lo spagnolo ha qualcosa che ha fatto cambiare l'approccio iniziale di elevare Jorge Martin alla squadra ufficiale, nonostante il pilota Pramac sia in testa al campionato mondiale e accumuli vittorie la domenica e, soprattutto, il sabato.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hanno optato per Marc, che è il pilota con il maggior numero di titoli nel campionato. Sono sicuro che si comporterà benissimo. È già veloce. Avrà la squadra migliore, un po' come adesso, ma essendo in rosso, sicuramente avremo più motivazioni per essere al top", ha detto Pecco Bagnaia in una conversazione con il sito ufficiale del campionato.

Molti ritengono che, a livello sportivo, la Ducati non avesse bisogno di portare il suo attuale pilota di punta in uno scenario di così alta pressione mettendo Marc Márquez nello stesso garage. Anche Valentino Rossi ha dichiarato di recente che "Pecco non aveva bisogno di Marc nel garage per dimostrare di essere il numero uno".

"Penso che [la collaborazione] possa essere ottima o un disastro", ammette Pecco. "Dovremo vedere l'anno prossimo quando inizierà. Potrebbe essere un disastro se iniziassimo a gridare o a nascondere [certe cose nelle] discussioni. Ma credo che siamo entrambi molto intelligenti e lui si adatterà perfettamente", lascia intendere l'italiano.

Bagnaia non avrà i dati di tre rivali

L'arrivo di Márquez nel box ufficiale Ducati ha provocato un effetto domino che ha lasciato la Casa bolognese senza Jorge Martín, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, e nel 2025 è passata da otto moto a sei, a causa della partenza di Pramac, e da quattro moto ufficiali complete a sole tre, con meno dati da studiare.

"Ogni giorno, su ogni circuito, guardo i dati di tutti i piloti. Ad esempio, a Jerez ho guardato i dati di Marc e nelle curve 7 e 8 stava facendo un ottimo lavoro, quindi ho seguito quello che stava facendo e ho fatto progressi", spiega Pecco. "Guardo spesso i dati di Martin, regolarmente quelli di Enea e anche quelli di Bezzecchi. Quando ci sono otto corridori, è il modo più veloce per progredire e questo è positivo", aggiunge.

"Non avere più tre piloti come loro è una grande perdita, perché stiamo dando tre piloti superveloci alle altre marche. Avremo tre concorrenti in più senza la possibilità di vedere i loro dati", ha detto il pilota torinese.