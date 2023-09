MotoGP | Bagnaia: "L'Aprilia ha un chiaro vantaggio in trazione"

Le Aprilia sono sembrate veramente di un altro pianeta nella prima giornata di prove del Gran Premio di Catalogna, su una pista resa molto insidiosa da un grip veramente basso. Le RS-GP sembrano andare a nozze con queste condizioni, ma nella scia di Aleix Espargaro e di Maverick Vinales si è issato il leader iridato Pecco Bagnaia, che ancora una volta ha dimostrato di essere subito sul pezzo.

Il pilota della Ducati ha incassato un gap di oltre tre decimi dal nuovo record del tracciato fatto segnare da Aleix ed ha riconosciuto la superiorità dei rivali di Noale. Tuttavia, è contento del lavoro fatto sulla sua Desmosedici GP, perché è convinto di aver ridotto il divario nel corso della giornata.

"Sono contento, perché non è una pista facile per noi, soprattutto per me che ho sempre faticato. Dove c'è poco grip mi manca sempre qualcosa, invece siamo riusciti a partire subito abbastanza bene. Abbiamo chiuso un po' il gap rispetto alle Aprilia, che in questo momento hanno chiaro vantaggio in termini di trazione, soprattutto con le gomme nuove. Però ci stiamo avvicinando, quindi sono contento per com'è andata la giornata", ha detto Bagnaia.

Il gap si è ridotto, ma secondo lui sarà molto dura battere le RS-GP questa volta: "Questa è una pista su cui Maverick ed Aleix vanno molto forte, dove l'Aprilia ha un chiaro vantaggio in accelerazione e in trazione, quindi devono provare a sfruttarlo al 100% e vincere. Un po' come abbiamo fatto noi in Austria. E' una pista un po' simile a Silverstone (dove aveva vinto Espargaro), quindi loro riescono a sfruttare le caratteristiche del loro telaio".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oggi c'era asciutto, ma per il resto del weekend c'è il rischio concreto che possa arrivare la pioggia a rendere ancora più insidiose le condizioni: "Sono abbastanza pronto a tutto. Le previsioni mi preoccupavano perché davano 16 millimetri di pioggia e in quelle condizioni non saremmo neanche riusciti a girare. Se dovesse piovere su una pista con così poco grip, sarà interessante vedere come si riuscirà a girare, però siamo sempre pronti a tutto".

"In generale, su tutte le altre piste abbiamo sempre avuto modo di provare almeno un turno sul bagnato. Qui sono anni che non si gira più sul bagnato e si scivola veramente tanto già sull'asciutto, quindi non ho idea di cosa potremmo trovare. In ogni caso, sarà una situazione diversa dal solito per tutti", ha aggiunto.

Il problema vero però sono le condizioni dell'asfalto, che sono arrivate veramente al limite. Secondo il campione del mondo in carica, dunque, è arrivato il momento di intervenire almeno in vista della gara dell'anno prossimo.

"E' una situazione generale di scarso grip, non solo per la MotoGP. Chiunque su questa pista ha difficoltà a trazionare. Sembra quasi di girare al Ranch quando vai sul gas, perché hai solo tanto spinning, in più perdi sempre anche l'anteriore. E' veramente molto al limite, ma almeno già da due o tre anni, quindi ne dovremo parlare in Safety Commission per trovare una soluzione almeno per il prossimo anno", ha concluso.