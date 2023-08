MotoGP | Bagnaia: "L'Aprilia aveva qualcosa in più in accelerazione"

Perdere una gara all'ultimo giro deve fare sicuramente male, ma per come si erano messe le cose ieri Pecco Bagnaia può guardare con un sorriso al bilancio complessivo del weekend di Silverstone. Dopo aver perso punti su entrambi i suoi inseguitori nella Sprint, oggi si è rifatto con gli interessi, perché Marco Bezzecchi è caduto e Jorge Martin non è andato oltre il sesto posto. Questo vuol dire che lascia la Gran Bretagna con 41 punti di margine sullo spagnolo e con 47 sul connazionale.

E' chiaro che dopo aver comandato la gara praticamente dall'inizio alla fine, per di più in condizioni molto critiche, visto che negli ultimi sette giri è arrivata una leggera pioggerella a complicare tutto, non deve essere facile vedersi battere a poche curve dal termine. Ma il fatto che a farlo sia stato Aleix Espargaro, che al momento è molto distante in classifica con la sua Aprilia, è riuscito comunque a lasciare un mezzo sorriso al ducatista.

"Siamo partiti con la gomma soft davanti perché le condizioni non erano delle migliori, ma piano piano la temperatura si è alzata ed eravamo un po' al limite con l'anteriore soft. Poi ha iniziato a piovere e non capivo dove fosse il limite e quanto si potesse spingere, però finire secondi è stato importante, perché la giornata di ieri non ci ha dato quello che avremmo dovuto prendere. E' stata una bella gara. Ho spinto quanto si poteva e sapevo che l'Aprilia aveva un piccolo vantaggio in termini di accelerazione. Ho provato a fare il massimo, ma oggi non è bastato", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Quando poi gli è stato domandato se si aspettasse l'attacco di Aleix all'ultimo giro, ha aggiunto: "Sentivo che era lì che spingeva, io ho provato a fare l'ultimo giro spingendo un po' di più, ma non è bastato: quando siamo usciti dalla Copse ho sentito che stava accelerando un po' di più ed ho provato a resistere, ma quello è un punto in cui è veramente facile commettere degli errori. Ci ho riprovato alla fine, ma lui riusciva ad avere più trazione e quindi non sono riuscito ad entrare troppo vicino sull'Hangar Straight. Ma è andata bene così e sono soddisfatto, perché più di così non sarei riuscito a fare oggi".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per quanto la giornata odierna gli abbia sorriso in termini di classifica iridata anche con il secondo posto, il campione del mondo in carica ha spiegato di non aver fatto calcoli e di non aver accettato la sconfitta fino alla bandiera a scacchi.

"L'ho accettato solo quando è finita la gara. Ci ho provato, ma non riuscivo a trazionare bene, quindi perdevo molto in accelerazione. Ho provato a fare di più in staccata ed in ingresso, ma l'Aprilia su queste piste riesce sempre ad essere molto veloce in percorrenza. Ma abbiamo fatto il massimo, quindi dobbiamo essere contenti. Ora vediamo come andrà in Austria".

Infine, ha raccontato di non essersi accorto che l'amico Marco Bezzecchi fosse caduto alle sue spalle dopo pochi giri, anche se dopo aver visto il video ha delle idee piuttosto chiare sulla dinamica della scivolata del portacolori della Mooney VR46.

"Non lo sapevo e non l'avevo visto. Mi hanno chiesto se avessi sentito la sua scivolata, ma in realtà no. Diciamo che oggi era molto critica la situazione alla curva 15, perché c'era tanto front lock. Io essendo davanti avevo un po' d'aria, a lui invece si sarà alzata la pressione essendo in scia, e credo che sia stato questo a portarlo a cadere. Ho visto le immagini della caduta e si vede che il front lock gli era iniziato molto prima", ha concluso.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images