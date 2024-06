MotoGP | Bagnaia: "La partenza l'avevo pensata così, ma farlo non è mai facile"

Una giornata perfetta. Si fa fatica a dare una definizione diversa a quella che ha vissuto Pecco Bagnaia al Mugello. Il pilota della Ducati ha colto il suo terzo successo consecutivo nel Gran Premio d'Italia (il quinto sul saliscendi toscano se si considerano anche le Sprint), godendosi il bagno di folla arrivato per sostenere lui e la Casa di Borgo Panigale.

Il tutto con una livrea che omaggiava proprio l'azzurro dell'Italia e dopo aver ricevuto un video da Gene Simmons, leader carismatico dei Kiss, cui aveva dedicato il casco speciale per questo fine settimana. Il grido era "I wanna rock n'roll all night and party every day" e Pecco lo ha rispettato alla lettera.

"E' stato un bel weekend in generale, non solo per i risultati, ma anche per il contorno, che è stato fantastico. Vincere qui è un valore aggiunto e correre con questa livrea mi è piaciuto particolarmente, ha portato anche fortuna. Ogni volta che ottieni dei risultati di questo tipo, dà molta soddisfazione", ha detto Bagnaia dopo la conferenza stampa, partendo dal lato emotivo di questa domenica speciale.

Passando ad aspetti più tecnici, ha sottolineato quanto sia stato fondamentale riuscire a prendere subito il comando della gara, risalendo dal quinto al primo posto nello spazio di due curve, ma anche la soddisfazione per essere riuscito ad eseguire al meglio la strategia che aveva pianificato.

"Sapevamo quanto fosse importante la partenza e mi sono concentrato sul cercare di farla il meglio possibile. Sicuramente era fondamentale stare all'esterno alla San Donato ed avere un vantaggio alla curva 2 per provare a buttarmi dentro e passare Jorge (Martin). Da quel momento in poi sapevamo che potevamo avere in mano la gestione della gara, ma finché non lo fai sono parole, quindi è stato fondamentale", ha detto, raccontando la manovra che di fatto ha annullato la tanto discussa penalità di tre posizioni in griglia che si era visto rifilare dopo un presunto impeding ad Alex Marquez nella giornata di venerdì.

Sul tema si è regalato anche una simpatica divagazione: "Volevo battere il record del Qatar, dove ero passato primo in 32 secondi, qui penso di avercene messi un po' meno dal quinto posto (ride)", ricordando che anche a Lusail era riuscito nella stessa impresa, ma in quel caso in quattro curve.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando poi gli è stato chiesto se una cosa del genere va fatta più a vena chiusa o in maniera razionale, ha aggiunto: "A vena chiusa non paga mai, bisogna sempre riuscire a fare la cosa giusta al momento giusto. L'avevo pensata così, ma farla non è mai facile. E' vero che si provano delle strategie, ma non è mai facile realizzarle. Era fondamentale rimanere lucidi, perché quando ho visto che Jorge era rimasto un po' conservativo all'uscita della curva 1, ho capito che c'era l'occasione per buttarsi dentro. Era troppo importante e onestamente è una cosa che mi dà un gran gusto".

Una volta in testa, il gap nei confronti di Martin è stato altalentante, con la forbice che si apriva e si richiudeva un pochino. A tre giri dalla fine, il madrileno era arrivato solo a tre decimi, ma la reazione di Pecco è stata veemente e gli è valsa la vittoria. Il piemontese ha rivelato che comunque c'era una motivazione per questo gap ondivago.

"Oggi è stata molto strana, perché non riuscivo ad essere costante con i tempi, ma dovevo fare così, perché quando ci ho provato mi si chiudeva molto l'anteriore. L'unica strategia che ho portato avanti è stata quella di fare un giro veloce ed un cool down. Era l'unico modo per tenere quel gap: non è stata una strategia ideale, ma ha pagato, perché nel secondo giro riuscivo a dargli quel pelino in più che gestivo poi nel giro dopo".

Dopo il clamoroso errore della settimana scorsa, quando è caduto all'ultimo giro della Sprint quando era saldamente al comando, la reazione è stata da campione vero, perché sono arrivate tre vittorie consecutive se si conta anche la gara breve di ieri.

"Gli errori mi servono sempre molto da lezione. Quella caduta mi è servita per capire che con la nostra moto non ti puoi permettere di fare qualcosa anche di leggermente diverso. Devi essere molto preciso e quel giro lì, quando sono caduto a Barcellona, ero solo un pelino più allineato con le ruote, il dietro ha spinto il davanti e mi sono steso. Devi cercare di essere il più pulito possibile e non è facile, ma cadere aiuta sempre a crescere".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

I risultati del Mugello gli hanno permesso di ridurre parecchio il gap nei confronti di Martin, oggi terzo, perché ora si parla solo di 18 lunghezze. Per parlare del campionato però è ancora presto: "Vediamo, perché il campionato è molto lungo, ma andiamo piste molto buone per noi, ma anche per gli altri. L'importante è essere sempre costanti".

Dopo che Casey Stoner aveva ottenuto la 27° vittoria della Ducati, proprio Bagnaia la 63°, Marco Bezzecchi la 72° e Martin l'89°, al Mugello c'era grande attesa per Marc Marquez, perché la gara di oggi avrebbe potuto segnare il 93° successo della Casa bolognese, ma questa cabala è stata rotta: "Meno male, anche perché dopo Marquez non ci sono numeri maggiori, quindi ci voleva che si interrompesse".

Parlando sempre di statistiche, ora è ad una sola vittoria di distanza dal ducatista più vincente, Casey Stoner: "Sono vicino, ma Casey lo ha fatto in meno stagioni, quindi potrei superarlo, ma non a parità di anni".

Infine, ha dedicato una carezza ai tanti tifosi che gli hanno fatto vivere un weekend speciale: "Già l'anno scorso, ma quest'anno l'ho vissuto ancora meglio, perché era veramente pieno. Onestamente, quando vedi così tanta gente è magico. Anche stamattina, durante la parata, siamo passati davanti alla Casanova-Savelli ed era già pieno alle 10:30 del mattino. Il Mugello è sempre magico".