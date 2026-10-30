Ultime notizie

MotoGP Malesia

MotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"

Il venerdì di Sepang sembra aver spento l'entusiasmo con cui il pilota della Ducati è arrivato in Malesia. Anche su una pista amica, infatti, ha patito della solita carenza di feeling e non è riuscito a fare meglio di un 12° tempo che domattina lo obbligherà a passare dalla Q1.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 30 ott 2026, 09:18

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'ottimismo con cui Pecco Bagnaia si era presentato a Sepang ieri, si è sciolto come neve al sole nella prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia di MotoGP. Il pilota piemontese sperava che una pista storicamente amica potesse far risbocciare il feeling con la sua Ducati, ma ancora una volta si è ritrovato a fare i conti con un venerdì complicato, concluso con il 12° tempo.

E' vero che nel finale si è reso protagonista anche di una scivolata alla curva 1, che lo ha privato della possibilità di provare a centrare l'accesso diretto alla Q2, ma il distacco di oltre otto decimi dal miglior tempo del compagno Marc Marquez e soprattutto il feeling con la Desmosedici GP che continua a latitare lo lasciano perplesso e poco convinto che sarebbe cambiato qualcosa senza quell'errore.

"Non lo so, io sto dando il massimo. Sicuramente questa è una pista che teoricamente mi si addice un po' di più, ma ho faticato molto più di quanto mi aspettassi. Magari sono stato ottimista verso i miei problemi. Ma è dura, veramente tosta, non ho molta performance. Anche l'anno scorso però ero fuori dalla Q2 al venerdì, quindi magari domani andrà meglio", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Sepang, tra cui quelli di Motorsport.com.

Le sue speranze poggiavano sul fatto che nei test pre-stagionali aveva avuto sensazioni migliori, ma oggi si è ritrovato a fare i conti con la stessa moto indigesta con cui è entrato in crisi dopo la pausa estiva.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Il feeling che ho in sella alla moto è completamente diverso rispetto al test, quindi questa è la cosa fondamentale da capire, ma più o meno è stato così per tutta la stagione. La mia moto funziona bene solo in rettilineo, quindi ho dato il massimo nel primo e nell'ultimo settore. Credo di essere tra i primi tre in entrambi i settori. Negli altri due perdo otto decimi, è ridicolo".

Diversi colleghi si sono lamentati delle condizioni dell'asfalto, che ritengono siano peggiorate dopo il ritorno della Formula 1. Il tre volte iridato invece non crede che siano cambiate troppo rispetto ai test.

"Secondo me è uguale ai test, niente di più e niente di meno. Doveva essere riasfaltata, ma hanno avuto problemi per via della guerra a spedire i materiali per farlo, quindi non gli si può fargli neanche una colpa. E sapevamo già da tempo che questa gara non avremmo avuto l'asfalto nuovo. Ma va bene così, lo sapevamo già", ha concluso.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri



MotoGP



MotoGP



Malesia



1 h



MotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri





MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8



MotoGP



MotoGP



Malesia



5 h



MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8





MotoGP | Bagnaia: "Sepang è la possibilità più concreta per un ultimo podio con la Ducati"



MotoGP



MotoGP



Malesia



21 h



MotoGP | Bagnaia: "Sepang è la possibilità più concreta per un ultimo podio con la Ducati"

More from

Francesco Bagnaia





MotoGP | Bagnaia rivela che i piloti non sono stati consultati sulla cancellazione della gara di Phillip Island



MotoGP



MotoGP



Australia



3 g



MotoGP | Bagnaia rivela che i piloti non sono stati consultati sulla cancellazione della gara di Phillip Island





MotoGP | Ancora un ritiro per Bagnaia, pessimista per domani: "Sul bagnato e sull'asciutto sono lento uguale..."



MotoGP



MotoGP



Australia



6 g



MotoGP | Ancora un ritiro per Bagnaia, pessimista per domani: "Sul bagnato e sull'asciutto sono lento uguale..."





MotoGP | Bagnaia: "L'unità dei piloti è importante per tutelarci un po' di più ed avere voce su certe decisioni"



MotoGP



MotoGP



Australia



7 g



MotoGP | Bagnaia: "L'unità dei piloti è importante per tutelarci un po' di più ed avere voce su certe decisioni"

More from

Ducati Team





MotoGP | La griglia di partenza si rassegna a dover correre in Qatar



MotoGP



MotoGP



Qatar



22 h



MotoGP | La griglia di partenza si rassegna a dover correre in Qatar





MotoGP | Marquez: "Se a Martin hanno dato il 'fit', confido e temo che sarà veloce"



MotoGP



MotoGP



Malesia



23 h



MotoGP | Marquez: "Se a Martin hanno dato il 'fit', confido e temo che sarà veloce"





MotoGP | Tardozzi: "Marquez ha chiesto garanzie per andare in Qatar. Altri davanti all'organizzazione tacciono"



MotoGP



MotoGP



Australia



3 g



MotoGP | Tardozzi: "Marquez ha chiesto garanzie per andare in Qatar. Altri davanti all'organizzazione tacciono"

Ultime notizie





MotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



9 min



MotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"





F1 | Verstappen spiega i limiti della Red Bull RB22: "Non eccelliamo né nel lento né nel veloce"



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



26 min



F1 | Verstappen spiega i limiti della Red Bull RB22: "Non eccelliamo né nel lento né nel veloce"





Carrera Cup Italia | La finale del Mugello è tutto un duello!



Carrera Cup Italia



PCCI Carrera Cup Italia



Mugello



44 min



Carrera Cup Italia | La finale del Mugello è tutto un duello!





MotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



1 h



MotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti