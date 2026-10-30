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MotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"
Il venerdì di Sepang sembra aver spento l'entusiasmo con cui il pilota della Ducati è arrivato in Malesia. Anche su una pista amica, infatti, ha patito della solita carenza di feeling e non è riuscito a fare meglio di un 12° tempo che domattina lo obbligherà a passare dalla Q1.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 30 ott 2026, 09:18
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
L'ottimismo con cui Pecco Bagnaia si era presentato a Sepang ieri, si è sciolto come neve al sole nella prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia di MotoGP. Il pilota piemontese sperava che una pista storicamente amica potesse far risbocciare il feeling con la sua Ducati, ma ancora una volta si è ritrovato a fare i conti con un venerdì complicato, concluso con il 12° tempo.
E' vero che nel finale si è reso protagonista anche di una scivolata alla curva 1, che lo ha privato della possibilità di provare a centrare l'accesso diretto alla Q2, ma il distacco di oltre otto decimi dal miglior tempo del compagno Marc Marquez e soprattutto il feeling con la Desmosedici GP che continua a latitare lo lasciano perplesso e poco convinto che sarebbe cambiato qualcosa senza quell'errore.
"Non lo so, io sto dando il massimo. Sicuramente questa è una pista che teoricamente mi si addice un po' di più, ma ho faticato molto più di quanto mi aspettassi. Magari sono stato ottimista verso i miei problemi. Ma è dura, veramente tosta, non ho molta performance. Anche l'anno scorso però ero fuori dalla Q2 al venerdì, quindi magari domani andrà meglio", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Sepang, tra cui quelli di Motorsport.com.
Le sue speranze poggiavano sul fatto che nei test pre-stagionali aveva avuto sensazioni migliori, ma oggi si è ritrovato a fare i conti con la stessa moto indigesta con cui è entrato in crisi dopo la pausa estiva.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images
"Il feeling che ho in sella alla moto è completamente diverso rispetto al test, quindi questa è la cosa fondamentale da capire, ma più o meno è stato così per tutta la stagione. La mia moto funziona bene solo in rettilineo, quindi ho dato il massimo nel primo e nell'ultimo settore. Credo di essere tra i primi tre in entrambi i settori. Negli altri due perdo otto decimi, è ridicolo".
Diversi colleghi si sono lamentati delle condizioni dell'asfalto, che ritengono siano peggiorate dopo il ritorno della Formula 1. Il tre volte iridato invece non crede che siano cambiate troppo rispetto ai test.
"Secondo me è uguale ai test, niente di più e niente di meno. Doveva essere riasfaltata, ma hanno avuto problemi per via della guerra a spedire i materiali per farlo, quindi non gli si può fargli neanche una colpa. E sapevamo già da tempo che questa gara non avremmo avuto l'asfalto nuovo. Ma va bene così, lo sapevamo già", ha concluso.
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