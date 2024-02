MotoGP | Bagnaia: "La GP24 è un mix dei punti di forza di GP22 e GP23"

1'50"952. Un tempo che sembrava fantascienza sul circuito di Lusail appena fino a qualche mese fa per una MotoGP, ma che oggi è diventato realtà. Pecco Bagnaia ha triturato il precedente primato del tracciato qatariota nella giornata conclusiva del pre-campionato della MotoGP 2024, posizionando lui e la Ducati nel ruolo di favoriti ai blocchi di partenza della stagione.

Con il tempo odierno è sceso di addirittura otto decimi sotto alla pole position firmata in Qatar da Luca Marini appena tre mesi fa, mostrando ancora una volta l'enorme potenziale della Desmosedici GP24. Le nuove creature di Borgo Panigale, infatti, hanno monopolizzato le prime due posizioni, con Enea Bastianini che si è fermato a poco più di un decimo da lui. Ed è questo il segnale più importante per il campione del mondo, ancora più del suo tempone.

"Abbiamo deciso tutto riguardo al pacchetto con cui inizieremo la stagione e sono molto contento del feeling, anche di più del tempo, perché quanto ti senti così bene con la moto è normale che i tempi arrivino. Inoltre le condizioni erano perfette in questi cinque giorni di test tra qui e la Malesia", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"Vedremo cosa succederà nella gara tra quindici giorni, ma ora sono molto contento, perché abbiamo finito tutto il nostro programma di lavoro. Al momento non ho molto altro da dire, onestamente", ha aggiunto con un sorriso che vale più di tante parole.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando poi gli è stato domandato se quello sfoderato oggi fosse un giro perfetto, il piemontese ha stupito tutti, dicendo che probabilmente nel weekend di gara ci sarà il margine per migliorare ancora usando due gomme nuove. Ma non è tanto questo a dover preoccupare la concorrenza, quanto le parole dolcissime che ha riservato alla sua nuova Rossa.

"Ho spinto come sempre quando faccio un time attack, ma era solo la prima volta che mettevo la gomma soft, quindi non so quanto si possa migliorare ancora. Forse in una qualifica con due gomme nuove si può fare anche meglio. Ma era importante fare anche una simulazione di Sprint, quindi abbiamo usato la seconda gomma soft per questo scopo".

"Comunque è bastato un time attack, anche perché il feeling al momento è incredibile. Penso che la GP24 sia migliore in ogni area rispetto alla GP23. E' un mix tra i punti di forza della GP22 e quelli della GP23. Al momento sembra comportarsi perfettamente, ma sappiamo che poi in un weekend di gara può cambiare tutto. Per ora però tutte le GP24 sembrano molto veloci, perché lo sono anche Bastianini e Martin, quindi dobbiamo essere orgogliosi".

Infine, ha rivelato anche che sul primo tocco del gas è stato fatto un bel passo avanti in termini di erogazione, che era la cosa su cui sentiva di dover lavorare di più: "L'abbiamo migliorata ed ora è molto dolce. Dobbiamo essere più precisi rispetto al passato, ma quando ho capito questa cosa è migliorata".