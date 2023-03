MotoGP | Bagnaia: "La GP23 ha meno top speed, ma si guida molto bene"

Carica lettore audio

Pecco Bagnaia ha il numero 1 sul cupolino della sua Ducati ed oggi lo ha ricordato a tutti. Il campione del mondo in carica è stato il mattatore della prima giornata dei test collettivi della MotoGP a Portimao, arrivando a sfiorare il record del tracciato dell'Algarve e dimostrando di aver già instaurato un ottimo feeling con la Desmosedici GP23.

E più che il miglior tempo di giornata e questo l'aspetto che deve preoccupare maggiormente la concorrenza, visto che lo scorso anno si è portato a casa il titolo nonostante una partenza ad handicap, a causa di un feeling con la GP22 che tardava a sbocciare. Una volta messi a posto tutti i tasselli del puzzle, però, il ducatista è stato quasi imbattibile, portandosi a casa ben sette vittorie e riuscendo a recuperare uno svantaggio di addirittura 91 punti.

Ora però la situazione sembra molto diversa, perché il rapporto tra lui e la GP23 sembra essere già vicino all'idillio e questo non può che spaventare i rivali, anche se Pecco non vuole commettere l'errore di sottovalutarli come magari aveva fatto all'inizio del 2022.

"Sono contento. Abbiamo fatto una bella giornata di test e sono soddisfatto di tutto. Siamo riusciti a concentrarci sul migliorare un pacchetto che funzionava già molto bene qui. Domani però dobbiamo chiudere tutte le prove e vedere che tutto funzioni al 100%. Se avremo tempo, cercheremo di concentrarci anche sul lavoro per il weekend di gara", ha detto un Bagnaia sorridente a fine giornata.

"Siamo riusciti a fare tantissimi giri con le gomme da gara, poi alla fine ho provato anche un time attack e tutto è filato liscio. Ero già molto contento in Malesia e qui siamo ripartiti ad un livello molto alto. I tempi poi sono stati molto buoni, quindi sono felice", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

L'adattamento alla GP23 sembra procedere nel migliore dei modi, anche perché sembra aver preso la strada richiesta da Pecco: "La moto nuova è diversa in alcuni aspetti, non è troppo simile, quindi va anche guidata diversamente. Grazie alle soluzioni che abbiamo trovato in Malesia, qui mi sono trovato subito bene. Forse abbiamo un po' meno top speed, ma la moto si guida molto bene ed è la cosa più importante".

Il confronto con la GP22 quindi è già molto positivo dopo appena quattro giornate di test: "Questa è una pista che a me viene particolarmente facile, perché mi piace molto il layout. In questo momento mi sembra che la moto stia funzionando molto bene, ma ci sono ancora diverse piccole cose su cui è ancora un po' indietro rispetto alla GP22. Però sull'erogazione e la percorrenza siamo già migliorati rispetto alla Malesia. E' tutto un processo che sta andando nella direzione giusta e ci manca poco, ma siamo lì. Posso dire che la moto è consolidata ad un 90%".

Riguardo al pacchetto aerodinamico, il ducatista sembra indirizzato a scartare la carena con il gradino e a confermare l'evoluzione di quella 2022: "Io ho le idee abbastanza chiare da quel punto di vista, ma è giusto provarla ancora perché su questa pista fa cose diverse rispetto alla Malesia. Qui è un po' più vicina a quella standard, anche se mi sento ancora di preferire quella".

Quando poi gli è stato domandato se ritiene che Ducati ed Aprilia (11 moto nei primi 13 oggi) siano il riferimento, ha proseguito: "Al momento sembrerebbe di sì, quasi più che in Malesia, ma è difficilissimo dirlo ai test. Noi siamo andati fortissimo sia con le gomme nuove che con le gomme usate, facendo dei tempi molto importanti: con la media, per esempio, sono riuscito ad andare sotto al record in gara. Siamo ad un livello molto alto, però è difficile sapere cosa hanno provato gli altri, quindi non saprei cosa dire e non vorrei ricommettere gli errori dell'anno scorso".

Domani potrebbe essere l'occasione giusta per la prima simulazione di Sprint Race: "Oggi abbiamo fatto un grande lavoro per il piano che avevamo. Ci saranno ancora un paio di prove da fare, ma principalmente ci concentreremo sul provare una Sprint Race e sul preparare il primo weekend di gara", ha concluso, ricordando così che il Mondiale inizierà proprio sulla pista di Portimao tra due settimane.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images