MotoGP | Bagnaia: "La ghiaia di Portimao è troppo grande, non è sicuro"

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo ha regalato un'immagine che ha destato davvero tanta curiosità. Dopo essere scivolato alla curva 3, perdendo l'anteriore della sua Ducati, il vice-campione del mondo è tornato indietro a raccogliere della ghiaia dalla via di fuga.

Sulle prime si è pensato anche quasi ad un gesto scaramantico, ma quando il vice-campione del mondo è tornato al box ed ha passato ciò che teneva in mano al team manager Davide Tardozzi è diventato subito tutto molto più chiaro. Pecco voleva solo documentare quanto la ghiaia fosse grande e quindi non adatta a creare un "letto" soffice nella via di fuga. Messaggio che poi a fine giornata ha detto di aver intenzione di portare anche in Safety Commission.

"Per l'incidente che abbiamo avuto, la moto si è danneggiata troppo, perché la ghiaia è troppo grande, appuntita, e non è neanche soffice come quella che c'è negli altri circuiti. E' una cosa di cui dovremo parlare nella Safety Commission, sia per la nostra sicurezza che per quella delle nostre moto. Ci sono tre piste nel Mondiale in cui la ghiaia è così: oltre a qui si tratta di Jerez e di Mandalika", ha spiegato Bagnaia.

"Ne avevamo già parlato l'anno scorso, in occasione dell'incidente di Martin, ma si può notare come in caso di incidente i piloti inizino a rotorlare quando arrivano alla ghiaia. E' per questo che Jorge si è fatto male l'anno scorso. Non penso che sia sicuro, ma anche altri piloti la pensano come me. Anche Jack (Miller), per esempio, ha detto le stesse cose".

"Arrivi alla ghiaia molto velocemente, perché questo è un tracciato veloce. Normalmente, quando arrivi nella ghiaia ci sprofondi ed è difficile venirne fuori. Qui invece ne vieni fuori molto facilmente e questo significa che è troppo compatta. Credo che in queste condizioni sia molto facile farsi male. Penso che Uncini e Capirossi (i responsabili della sicurezza per FIM e Dorna) ci lavoreranno per migliorare la situazione, probabilmente per il prossimo anno".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oggi sia lui che il compagno Miller sono caduti perdendo l'anteriore, ma Bagnaia non crede che ci sia una problematica da questo punto di vista, perché la sua Desmosedici GP gli è piaciuta molto oggi sul bagnato, anche quando la pioggia ha aumentato la sua intensità nella FP2, nella quale infatti si è piazzato comunque quarto con un crono realizzato nei primissimi minuti.

"Non credo che ci sia un problema di feeling all'anteriore su questa pista. Oggi sono andato largo una sola volta, riuscivo a frenare forte e mi sembrava tutto ok. Di solito comunque vado bene su questa pista e nelle prime due sessioni ho avuto un buon feeling. Quindi penso che sia stata una prima giornata positiva".

Il motivo della caduta, infatti, è ben chiaro nella sua testa: "Ero con la gomma nuova sull'anteriore. Avevo usato la soft questa mattina, quindi nel pomeriggio ho cominciato con la media e probabilmente ci sarebbe voluto un giro in più per metterla nella temperatura ideale".

"Stavo già riuscendo a spingere perché al secondo giro ero già a tre decimi dal tempo della mattina, perché il feeling era incredibile. Nel giro successivo ho forzato ancora un pochino ed ho perso l'anteriore, ma è stato un mio errore", ha concluso.