MotoGP | Bagnaia inarrestabile: bis nella Sprint ad Assen e riavvicina Martin

Pecco Bagnaia sembra veramente inarrestabile. Dalla gara lunga di Barcellona, il ruolino di marcia del campione del mondo in carica è stato perfetto, con due vittorie nelle gare lunghe, ma soprattutto altrettante nelle Sprint, che fino al Gran Premio di Catalogna erano state il suo tallone d'Achille ed il punto di forza del suo rivale Jorge Martin.

Ma ad Assen ha dimostrato che il successo del sabato al Mugello è stato tutt'altro che un caso, perché il ducatista ha nuovamente dominato, scattando benissimo dalla pole position e poi impostando un ritmo infernale sul passo dell'1'31" alto, che solamente l'alfiere del Prima Pramac Racing ha provato a reggere per qualche giro, arrendendosi alla distanza alla superiorità del piemontese, che si è presentato sotto alla bandiera a scacchi con un margine di oltre due secondi.

Un successo importante anche in ottica Mondiale, perché Pecco così ha ridotto a 15 lunghezze il ritardo nei confronti di "Martinator", con il rammarico di aver buttato via la Sprint di Barcellona proprio all'ultimo giro: senza quell'errore, la rimonta sarebbe praticamente cosa fatta. Entrambi però sono riusciti a scavare un solco nei confronti di tutti gli inseguitori, perché la Sprint di Marc Marquez è durata poco più di un giro: al secondo passaggio, il pilota del Gresini Racing ha tagliato troppo sul cordolo interno alla curva 2 ed è scivolato, precipitando così a -44 nella corsa al titolo.

A completare il podio c'è l'Aprilia di Maverick Vinales, con lo spagnolo che però ha potuto fare solo da spettatore alla fuga dei due ducatisti, ritrovandosi a fare una seconda metà di gara in solitaria, visto che a sua volta lui aveva distanziato tutti gli inseguitori dopo essersi sbarazzato di un Alex Marquez che era stato molto arrembante nelle prime fasi.

Inseguitori che alla fine hanno chiuso capitanati da un Enea Bastianini che deve maledire la pessima qualifica che ha fatto stamattina. Il pilota della Ducati infatti è stato capace di risalire dall'11° posto in griglia fino al quarto finale, regalando anche un paio di sorpassi davvero pregevoli. Partendo più avanti, probabilmente avrebbe anche potuto ambire al podio, lontano solo un paio di secondi, ma chissà che non ci possa fare un pensiero domani con una gara più lunga.

A rovescio, sembrava aver rovinato una bella qualifica con una pessima partenza Fabio Di Giannantonio, che si era ritrovato 11° alla fine del primo giro. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 però non si è dato per vinto ed è risalito fino alla quinta posizione, con la chicca di un bellissimo doppio sorpasso alla chicane al penultimo giro ai danni di Brad Binder e di Alex Marquez.

Fino a poche centinaia di metri dal traguardo, nel codone di "Diggia" c'era l'altra Aprilia di Aleix Espargaro, ma il pilota di Granollers è stato vittima di una brutta caduta alla curva 15 nel finale, anche se fortunatamente sembra esserla cavata senza conseguenze troppo pesanti. Ne hanno approfittato quindi il già citato Binder, primo delle KTM, e Fabio Quartararo, alla fine settimo con la sua Yamaha, grazie anche una penalità di 3" inflitta ad Alex Marquez per le troppe violazioni dei track limits (era una long lap penalty, ma non ha fatto in tempo a scontarla). Un peccato per l'alfiere del Gresini Racing, anche terzo nelle prime fasi, ma alla fine solo ottavo.

L'ultimo punticino se lo porta a casa Franco Morbidelli con la seconda Ducati del Prima Pramac Racing, con il rookie Pedro Acosta, mai in difficoltà finora come in questo weekend, che invece si è dovuto accontentare del decimo posto, davanti ad un Marco Bezzecchi decisamente in difficoltà in questo fine settimana. Per quanto riguarda gli italiani, sono stati costretti al ritiro invece Lorenzo Savadori e Luca Marini: una caduta ha fermato il collaudatore dell'Aprilia, un problema tecnico invece il pilota della Honda, che ha piazzato Joan Mir 14° come miglior RC213V.