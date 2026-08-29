MotoGP | Bagnaia: "In questo momento accetto dove sono e faccio il possibile"

Il sabato del Gran Premio di Aragon di MotoGP è stata una giornata dalle due facce per Pecco Bagnaia e, purtroppo per il pilota della Ducati, quella positiva è stata quella che non assegnava punti. Dopo un venerdì da dimenticare, senza riuscire a trovare il bandolo della matassa in sella alla sua Desmosedici GP, stamani gli uomini della Rossa hanno imboccato una strada che ha migliorato il suo feeling e Pecco ha trovato un buon ritmo nell'ultima sessione di prove libere, prima di riuscire a passare il taglio della Q1 e a piazzarsi ottavo in qualifica.

Un salto di qualità che lasciava la speranza di poter provare a portare a casa almeno qualche punticino nella Sprint. Obiettivo che però non si è concretizzato, perché il feeling della mattinata è nuovamente venuto meno e quindi, dopo un buon avvio, Bagnaia ha via via perso posizioni fino a chiudere 11°, per di più staccato di oltre 14"5 dalla Ducati gemella del vincitore Marc Marquez.

"Stamattina siamo riusciti a fare un piccolo passo avanti e mi trovavo un po' meglio, dal secondo run siamo riusciti ad essere abbastanza veloci. Riuscivo a fare 1'46" alto, 1'47" basso, ed era un ritmo con cui mi sentivo abbastanza comodo, che confidavo di riuscire a ripetere in gara. Poi in qualifica ho comunque fatto il massimo. In realtà ho perso un paio decimi alle curve 3 e 4, però ci può stare e alla fine l'ottavo posto va bene", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti ad Aragon, tra cui quelli di Motorsport.com.

"In gara purtroppo non ho ritrovato le stesse sensazioni, non mi sono trovato molto bene e sono andato un po' indietro. Però è un peccato perché ero sicuro di poter fare una gara migliore. Magari stare nei primi sette e lottare con Aldeguer e Moreira. Purtroppo è andata com'è andata e dobbiamo capire: magari la direzione che abbiamo preso pomeriggio non è stata quella corretta e dobbiamo andare in quella opposta", ha aggiunto.

Il problema che lo penalizza continua ad essere sempre lo stesso, quindi il tre volte iridato non esclude che possa essere stato anche l'innalzamento della temperatura del pomeriggio a peggiorare le cose rispetto alla mattinata.

"Stamattina abbiamo migliorato abbastanza staccata ed ingresso, però continuo a non avere un gran feeling nel far girar la moto e nell'avere grip dietro. Poi più è caldo e più accuso questa cosa, quindi può essere anche questo il motivo di oggi pomeriggio, ma cercheremo di fare un passettino domani".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Questa sera sicuramente guarderemo i dati, cercheremo di trovare una soluzione che per domani mattina possa aiutarmi e proveremo qualcosa. La condizione del Warm-Up sarà sicuramente migliore, sarà tanto grip, però bisogna essere pronti che la gara sarà un po' difficile, però avere più confidenza sicuramente aiuta".

Anche dal punto di vista fisico poi è ancora lontano dal 100%, perché la sua mano destra continua a risentire dei postumi dell'operazione per risolvere un problema di sindrome del tunnel carpale e di sindrome compartimentale a cui si era sottoposto durante la pausa estiva: "Oggi ho preso l'antidorifico, non mi fa sentire dolore, però ancora c'è da fare un po' di riabilitazione".

Mentre le altre Ducati battagliavano per la vittoria, oggi lui si è ritrovato a lottare fuori dalla zona punti con la Yamaha di Jack Miller, che a fine anno lascerà la MotoGP. Quando gli è stato domandato se questa situazione sia frustrante per lui, la risposta di Pecco è stata molto equilibrata.

"In questo momento accetto dove sono e faccio il possibile. So benissimo che il mio potenziale, nel momento in cui mi trovo bene con ciò che guido è per vincere o comunque per stare nei primi tre. Però in questo momento lotto con chi sono in gara, non è che penso di avere davanti Miller, allora mi arrabbio. Penso di batterlo, chiunque esso sia, però in ogni caso oggi ho fatto il possibile, il massimo che sono riuscito a fare. Ero in difficoltà ed era più importante finire la gara che magari stendersi".

Infine, gli è stato domandato se insieme ai suoi tecnici sia riuscito a capire cosa fare per avvicinarsi a quello che lui ritiene il riferimento in Ducati al momento, ovvero Alex Marquez: "No, perché non riusciamo a capire dove sono riusciti a trovare quella velocità lì, quel miglioramento lì, però è anche difficile guardare i dati insieme perché vediamo tante differenze, soprattutto nel momento in cui prendiamo il gas in mano, sembra di vedere due moto diverse, quindi è difficile anche comparare i dati", ha concluso.