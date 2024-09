MotoGP | Bagnaia in pole con record a Misano, ma Martin è 2°. Cade Marquez, 7°

Il muro dell'1'30" per questa volta non è stato infranto, ma questo non toglie niente alla super pole position che Pecco Bagnaia si è preso nelle qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna di MotoGP. Anche perché quel muro non è crollato davvero per un soffio, visto che il pilota della Ducati ha fermato il cronometro su un tempo di 1'30"031, nuovo record del circuito di Misano, sul quale è arrivato alla quarta partenza al palo in carriera.

Il leader iridato Jorge Martin ci ha provato a mettergli pressione, perché nel primo tentativo era stato lui il più veloce, ma poi con la seconda gomma non è riuscito a migliorarsi, patendo forse ad un certo punto anche l'ostacolo del compagno di squadra Franco Morbidelli, e alla fine quindi ha chiuso a 214 millesimi dal campione del mondo in carica, che nel giro decisivo non si è fatto remore a tirare un trenino di ben 6-7 moto che volevano il suo gancio.

La qualifica comunque ha confermato la sensazione che i primi due possano avere davvero qualcosa in più di tutta la concorrenza. Basta pensare che Enea Bastianini, che è riuscito a fare un grande step per arrivare a completare la prima fila, si ritrova distanziato di oltre mezzo secondo dal compagno di box. Per "Bestia" comunque scattare dalla prima fila è un bel progresso rispetto alla terza di due settimane fa.

E' stata una buonissima qualifica anche per le KTM, perché Brad Binder e Pedro Acosta sono riusciti ad arrampicarsi fino alla quarta ed alla quinta posizione. Il sudafricano è dovuto passare dalla Q1, ma stamani non sembra averne risentito troppo. Lo spagnolo invece era addirittura in prima fila dopo il primo tentativo, ma poi non è riuscito a migliorarsi finendo lungo nella ghiaia della curva 10.

Positiva però anche la prestazione di Marco Bezzecchi, che arretra di una fila rispetto al GP di San Marino, ma comunque per il pilota della Pertamina Enduro VR46 il sesto posto è un risultato che gli permette di proseguire il trend positivo recente.

Discorso inverso invece per il vincitore delle ultime due gare Marc Marquez, che ha deluso con il settimo tempo, incappando in ben due cadute a cavallo tra la FP3 e la Q2, prima alla curva 14 e poi alla curva 3. Incidenti senza conseguenze, che però gli hanno fatto perdere tempo e feeling, relegando la sua Ducati del Gresini Racing in terza fila.

Maverick Vinales ha confermato per l'Aprilia la stessa ottava posizione di ieri, accusando però un gap di poco meno di nove decimi. Il suo compagno Aleix Espargaro invece è più attardato, in 11° posizione. Un passetto indietro invece lo ha fatto Fabio Quartararo, che andrà a schierare la sua Yamaha in nona posizione e forse le aspettative erano un po' più alte dopo il quinto tempo di ieri. E' anche vero però che gli sarebbe bastato essere più veloce di appena un decimo per centrare la seconda fila.

Dopo le ottime performance della gara scorsa, va incasellata come particolarmente negativa invece la qualifica di Franco Morbidelli, perché il pilota del Prima Pramac Racing non è riuscito a fare meglio del decimo tempo, incassando un gap di nove decimi dalla pole. Un abisso, perché appena due settimane fa sembrava potersela giocare alla pari con i primi due. Il quadro dei piloti che hanno avuto accesso alla Q2 si completa poi con il 12° tempo dell'Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira, con il portoghese che si è qualificato passando dalla Q1.

Dopo che la caduta di ieri ha probabilmente peggiorato le condizioni della sua spalla, Fabio Di Giannantonio ha provato a stringere i denti, ma si è dovuto arrendere ad essere eliminato in Q1, seppur per poco più di un decimo. Il portacolori della Pertamina Enduro VR46, dunque, prenderà il via dalla 13° casella dello schieramento.

A dividere la quinta fila con lui ci saranno l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, ma soprattutto un Luca Marini che quindi ha portato a termine una delle migliori qualifiche di questo suo 2024 travagliato con il 15° tempo, risultando anche il migliore del contingente Honda.

Una fila più indietro, infatti, ci sono le altre RC213V di Joan Mir e di Johann Zarco, che ad onor del vero sono rimaste dietro a quella del pilota marchigiano per appena una manciata di millesimi. Nonostante sia stato vittima di una caduta anche abbastanza ad alta velocità alla curva 3, Augusto Fernandez poi si è piazzato 18°, sorprendentemente davanti ad un Jack Miller davvero irriconoscibile rispetto a quello visto sempre qui a Misano appena due settimane fa.

Discorso che vale anche per Alex Marquez, sicuramente rallentato da una scivolata alla curva 1 che gli è costata diversi minuti. Il pilota del Gresini Racing però si ritrova addirittura 21°, alle spalle anche di Takaaki Nakagami. Un risultato decisamente deludente su una pista su cui aveva chiuso decimo nella Sprint e sesto nella gara lunga nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il gruppo si chiude con Alex Rins, ma bisognerà capire se il pilota della Yamaha potrà essere della partita: dopo il violento attacco influenzale di ieri, questa mattina sembrava in condizioni migliori ed è sceso in pista nelle libere, completando anche 13 giri. Poi però ha saltato la Q1, quindi le sue condizioni saranno evidentemente ancora da valutare.

