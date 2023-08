MotoGP | Bagnaia in pole al Red Bull Ring davanti a Vinales e Binder

Il Red Bull Ring si conferma ancora una volta un circuito Ducati, anche se probabilmente Pecco Bagnaia ha dovuto faticare più del previsto per portarsi a casa la pole position del Gran Premio d'Austria, con l'Aprilia di Maverick Vinales e la KTM di Brad Binder che hanno venduto veramente carissima la pelle.

Il campione del mondo in carica ha firmato la 16° pole della carriera in MotoGP, la quinta nel 2023, ma solo nel secondo run è riuscito ad arrivare a stampare il crono di 1'28"539 che ha solo sfiorato il record della pista realizzato ieri da Marco Bezzecchi. Nel primo tentativo, infatti, si era lamentato di un po' di spinning sulla sua Desmosedici GP, che però poi sembra essersi risolto, vista la grande performance successiva.

Questa era una pista che in passato aveva regalato più noie che gioie all'Aprilia, ma oggi la Casa di Noale è arrivata davvero ad un soffio dal poter dedicare la pole position a Roberto Colaninno, grande capo del Gruppo Piaggio, che è scomparso all'età di 80 anni.

Vinales aveva mostrato già ieri un grande feeling con la sua RS-GP e per diversi minuti ha accarezzato il sogno di mettere tutti in fila con un crono di 1'28"576. Purtroppo per lui, Bagnaia poi è riuscito a saltargli davanti per appena 37 millesimi, proprio nel momento in cui Maverick ha commesso un errore andando lungo alla curva 4 e bruciando così il suo ultimo tentativo.

L'aria di casa sembra aver fatto bene anche alla KTM però, che ha piazzato Brad Binder e Jack Miller al terzo ed al quarto posto. Il sudafricano ha celebrato il rinnovo con la Casa austriaca fino al 2026 andando a prendersi un posto in prima fila a soli 114 millesimi dalla pole. L'australiano invece è stato una sorta di sorpresa, perché ieri aveva faticato tantissimo, ma oggi si è infilato tra i migliori dopo aver passato la tagliola della Q1.

A seguire c'è poi un terzetto di Ducati, con un ottimo Alex Marquez che con la Desmosedici GP del Gresini Racing è riuscito a mettersi dietro il tandem della Mooney VR46, con Luca Marini che è stato più veloce di Marco Bezzecchi dopo essere passato dalla Q1. Sulla griglia, dunque, Bagnaia sembra aver un buon margine sui suoi diretti inseguitori nel Mondiale, anche perché Jorge Martin si è visto cancellare almeno tre tempi nel corso della Q2 e quindi si andrà a schierare solo 12° con la Ducati del Prima Pramac Racing. Lo spagnolo tra l'altro ha fatto vedere chiaramente di non essere troppo d'accordo con la sua sanzione.

A dividere la terza fila con Bezzecchi ci saranno invece Miguel Oliveira con l'Aprilia della RNF Racing e Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha non ha nascosto un pizzico di disappunto dopo aver tagliato il traguardo con poco meno di mezzo secondo di ritardo, perché probabilmente si aspettava qualcosina in più dopo le buone prestazioni mostrate tra ieri pomeriggio e stamattina.

Detto del 12° posto di Martin, davanti a lui in quarta fila trovano posto il compagno di squadra Johann Zarco ed Aleix Espargaro, con quest'ultimo che è stato la nota stonata nel box Aprilia, pagando a carissimo prezzo una scivolata alla curva 3 che gli ha fatto perdere tempo e lo ha obbligato a cambiare moto. Non dimentichiamoci però che a Silverstone il pilota di Granollers ha vinto prendendo il via dalla 12° casella dello schieramento.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è Pol Espargaro, che quindi sembra che ci stia mettendo meno di quanto lui stesso si sarebbe aspettato per ritrovare il feeling con la sua KTM della GasGas Tech3 dopo il lungo stop dovuto al grave infortunio di Portimao.

Lo spagnolo è rimasto fuori per 175 millesimi, ma scatterà 13° solo nella Sprint di oggi pomeriggio, mentre sulla griglia di domani arretrerà di tre posizioni a causa di una penalità rimediata ieri per aver ostacolato Marc Marquez durante il turno pomeridiano.

Ad approfittarne sulla griglia domenicale saranno Enea Bastianini, Franco Morbidelli e Joan Mir, che quindi andranno a comporre la quinta fila. Il pilota della Ducati, dunque, non è riuscito a trovare il passo avanti auspicato ieri, quando comunque aveva detto che avrebbe utilizzato il resto del weekend senza guardare al risultato, ma pensando soprattutto a ritrovare le sensazioni giuste in sella alla Desmosedici GP.

Dopo essere stato costantemente più veloce di Quartararo a Silverstone, Morbidelli invece sta faticando di più del compagno di squadra in Austria. E' tutto sommato positiva invece la performace di Mir, perché si è preso la palma di miglior pilota Honda, anche se chiaramente il 16° tempo non è un risultato da festeggiare. Il compagno Marc Marquez invece ha nuovamente deluso: nonostante il nuovo pacchetto aerodinamico della RC213V, l'otto volte campione del mondo si ritrova addirittura 18°, alle spalle anche dell'Aprilia RNF di Raul Fernandez.

Tra gli esclusi figurano poi anche Fabio Di Giannantonio e la wild card dell'Aprilia Lorenzo Savadori, che scatteranno rispettivamente 20° e 23°. Per il pilota del Gresini Racing probabilmente ha pesato anche una scivolata alla curva 9 avvenuta praticamente a tempo scaduto nella FP2, che potrebbe avergli fatto perdere un po' di feeling con la sua Ducati.

Classifica Q2

Classifica Q1