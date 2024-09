MotoGP | Bagnaia: "Importante tornare a -12, ma Martin non rifarà lo stesso errore"

Il Mondiale MotoGP 2024 continua il suo giro sulle montagne russe. Se si guarda agli ultimi quattro weekend, sembra quasi che Pecco Bagnaia e Jorge Martin stiano facendo gara a non vincerlo, perché sono soprattutto gli errori altrui a spostare l'ago della bilancia. Questa volta a commetterne uno pesante è stato "Martinator", che dopo una pole position mostruosa sembrava favoritissimo per la Sprint, invece è caduto nel corso del primo giro, servendo al campione del mondo in carica la possibilità di vincere la sua quinta gara breve del sabato stagionale e di dimezzare il gap a soli 12 punti.

Appena arrivato al parco chiuso, infatti, il pilota della Ducati ha sottolineato l'importanza del risultato odierno: "Tutti sanno quanto fosse importante guadagnare punti oggi e grazie all'errore di Jorge ci siamo riavvicinati in classifica. Non è stato un weekend ideale, perché all'inizio ho faticato un pochino, ma stamattina ho cominciato ad imparare molte cose per essere veloce qui. Ora godiamoci la serata, ma pensiamo già anche a domani, perché sappiamo che sarà dura".

Questo non vuol dire però che la gara sia stata semplice per lui, perché incollati al codone della sua Desmosedici GP ci sono stati prima Marco Bezzecchi, poi Marc Marquez ed infine Enea Bastianini. Il piemontese però non ha mai mollato la leadership fino alla bandiera a scacchi, facendo attenzione al T4, il tratto della pista in cui è caduto Martin, che per lui era particolarmente insidioso, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Io voglio stare davanti ad evitare ogni tipo di problema in questo periodo, però è tutto il weekend che Enea è veramente forte. Peccato perché è simile a me nei primi tre settori, ma è più forte nell'ultimo, che è quello in cui io sto faticando. In più, quando ho visto Martin cadere alla curva 16 ho smesso di spingere in quel punto, perché davanti eravamo veramente al limite".

"Ma in generale oggi le condizioni erano davvero al limite, perché 63 gradi sull'asfalto è un qualcosa che non abbiamo mai provato in questa stagione, ma credo neanche nelle scorse, quindi arriviamo ad un punto in cui la gomma posteriore, che è estremamente performante, mette in crisi quella davanti. Oggi quindi era davvero difficile, ma sapevo di questo handicap, quindi spingevo fortissimo nei primi tre settori e mi tenevo un po' di margine nell'ultimo per gestire un po', però sono contento".

Una delle chiavi del successo è stata anche l'ottima partenza che ha sfoderato oggi, cosa che non gli riusciva da qualche gara, ma ad impressionare è stato soprattutto il doppio sorpasso all'esterno della curva 1 ai danni di Bezzecchi e di Pedro Acosta: "Sono riuscito finalmente a partire bene, che era un periodo che non ci riuscivo. Ho frenato fortissimo, perché sapevo che se avessi avuto Acosta davanti Martin sarebbe andato via, quindi ho cercato di fare la curva 1 più forte che potevo".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ma non è stato da meno il lavoro fatto con la sua squadra per raddrizzare un weekend che non era sicuramente iniziato con il piede giusto: "Ieri purtroppo non abbiamo potuto lavorare, perché non riuscivo a far funzionare niente. Qualsiasi cosa abbiamo provato non andava, ma perché avevamo proprio un problema di base. Stamattina invece abbiamo fatto un bello step in avanti: alla seconda uscita sono riuscito a togliere sei decimi con le stesse gomme e mi trovavo nettamente meglio, quindi sapevo di poter essere pronto. Poi in qualifica è successo un macello, perché non si riuscivano a fare due giri di fila per le bandiere gialle. In ogni caso, sappiamo che Jorge ed Enea sono molto forti, ma siamo riusciti a migliorare tanto e domani riusciremo sicuramente a fare un altro step proseguendo nella direzione che abbiamo preso oggi. Però vedremo, perché le condizioni sono abbastanza estreme al momento".

Nella giornata di venerdì aveva faticato particolarmente con la gomma posteriore media, ma domani la scelta sembra andare in quella direzione: "Secondo me la soft non può fare la gara lunga, ma soprattutto io devo pensare di marcare il mio avversario principale. Penso che domani si correrà con la media, anche perché alla fine della Sprint di oggi non c'era più troppa gomma sulla soft".

Infine, gli è stato fatto notare come lui e Martin abbiano conquistato lo stesso numero di successi nelle Sprint, cinque, ma che l'aver vinto sette gare lunghe contro le appena due del madrileno lo tenga comunque dietro in classifica. Gli è stato domandato quindi se secondo lui non ci sia qualcosa da rivedere in un sistema di punteggio nel quale sembrano pesare di più gli errori rispetto ai successi.

"Alla fine quando fai sette zero, ci può stare. Jorge è stato più bravo e forse ha avuto anche meno sfortuna in termini di contatti in gara che gli hanno fatto perdere delle gare. Fino a qui è stato più bravo, anche se oggi ha commesso un altro errore. Alla fine però siamo ancora 7-4, quindi c'è ancora un po' di margine. In ogni caso siamo tornati a 12 punti, domani recuperarne così tanti sarà quasi impossibile, perché non credo che farà due volte lo stesso errore. Il punteggio comunque è lo stesso da anni, anche se con l'introduzione della Sprint è cambiato tutto. Forse proprio per la Sprint si può pensare di fare qualcosa di diverso, ma secondo me è giusto così", ha concluso.