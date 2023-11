MotoGP | Bagnaia: "Il nuovo motore è già meglio su quello che avevo chiesto"

Il 2023 si è chiuso nel migliore dei modi su tutta la linea per Pecco Bagnaia. Appena poco più di 48 ore fa si è regalato il suo secondo titolo iridato consecutivo in MotoGP ed oggi ha ottenuto dei riscontri molto positivi nei test collettivi di Valencia. L'11° tempo di fine giornata non deve fuorviare, perché il pilota della Ducati non ha cercato la prestazione, pensando soprattutto a valutare la novità più importante presente sulla sua Desmosedici GP, la base del motore 2024.

E da quello che ha detto a fine giornata, il bilancio sembra piuttosto positivo: "Sono contento del test perché siamo riusciti a finire bene. Le condizioni oggi non erano per niente buone, c'era tantissimo vento che dava fastidio. Ducati ha portato un motore nuovo che va almeno come il vecchio e questo è già fantastico. In certe aree mi sono già trovato meglio e sono quelle in cui avevo chiesto qualcosa. Dobbiamo migliorare l'erogazione, ma per quello c'è tempo. Il motore 2023 era troppo dolce, ora invece si sente di nuovo la potenza. Non c'era un modo migliore per andare in vacanza".

"E' stata una giornata molto importante e sapevamo quanto fosse fondamentale, perché sono due anni che veniamo via dai test di novembre con un dubbio sulle cose nuove. Nel 2021 perché eravamo a Jerez e c'era una condizione stratosferica, quindi era andato benissimo tutto quello che avevamo provato e poi quando siamo arrivati all'inizio del 2022 invece era tutto un disastro. L'anno scorso non eravamo convintissimi su tante cose dopo questo test e in Malesia abbiamo dovuto fare un grande lavoro. Il nuovo motore è molto simile, ma già il fatto che siamo partiti e in certe aree è uguale è buonissimo. E in certe è meglio, quindi sono molto contento", ha aggiunto.

Oggi il direttore sportivo Paolo Ciabatti ha elogiato la sua capacità di indirizzare lo sviluppo nelle ultime stagioni. Un complimento che il piemontese ha accettato volentieri, pur ribadendo che in realtà lo scorso inverno è stato tutt'altro che semplice.

"Sono sempre riuscito ad essere abbastanza sensibile su tante cose. A volte troppo, e forse mi ha limitato questa cosa. Ma per fare i test è sempre un punto a favore, che ci aiuta con le direzioni da prendere. Il primo anno che sono arrivato nel team ufficiale la moto era 'congelata' per via del COVID, quindi non c'è stato niente da provare. Arrivati al 2022 è stata tosta, perché avevamo tantissima roba da provare e non siamo riusciti a finire il lavoro nei test, lo abbiamo completato alla prima gara. E' stata tosta come esperienza, ma penso che mi abbia aiutato ad essere più deciso quando provo una cosa", ha spiegato.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Il tema di giornata è stato senza ombra di dubbio il debutto di Marc Marquez sulla Ducati, con l'otto volte campione del mondo che non sembra averci messo troppo a trovare il feeling con la Desmosedici GP23 del Gresini Racing, visto che è stato capace di firmare subito il quarto tempo. La cosa però non ha stupito Bagnaia, che aveva previsto che sarebbe stato subito veloce.

"Non ho visto niente. Quando hanno annunciato che sarebbe venuto in Ducati avevo detto che avrebbe fatto primo oggi e non ho sbagliato di tanto, perché alla fine ha fatto quarto. Però secondo me si divertirà con la nostra moto".

Lo scorso anno era stato male dopo la conquista del titolo, questa volta invece ha avuto modo di festeggiarlo a dovere: "Lunedì è stato un giorno di godimento totale, ma penso che sarà così anche nelle prossime due settimane. Ci siamo divertiti già domenica sera, ma lunedì me lo sono preso di totale relax e ci voleva".

E quest'inverno non ha la minima intenzione di sottoporsi al tour de force che gli era stato imposto 12 mesi fa per celebrare il titolo: "Il 2 dicembre andrò a Liverpool alla premiazione della FIM, poi il 14 e 15 ci sarà l'evento Ducati a Bologna. Ma il resto dei giorni telefono spento e non rispondo a nessuno, che è anche uscito il nuovo 'Call of duty'".