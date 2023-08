MotoGP | Bagnaia: "Ducati mi ha dato ciò che chiedo, questo è il risultato"

Pecco Bagnaia e la Ducati sono stati assolutamente imbattibili al Red Bull Ring. Il ruolino di marcia del campione del mondo in carica è stato davvero impressionante, perché si è portato a casa la pole position, la Sprint ed anche la gara lunga di domenica, comandando ognuno dei 42 giri completati tra ieri ed oggi.

Se si vuole trovare un piccolo neo, si può dire che ha mancato il record della pista per appena 6 millesimi, ma è difficile che il piemontese possa recriminare per questo, anche perché è stato un weekend molto importante anche in ottica Mondiale, visto che ora Jorge Martin e Marco Bezzecchi sono staccati rispettivamente di 62 e di 68 punti.

In questo caso, però, va detto che i complimenti devono essere soprattutto per il leader iridato più che per la Desmosedici GP, perché alle sue spalle si è piazzato per ben due volte Brad Binder con la KTM, quindi senza Pecco la Casa di Borgo Panigale avrebbe rischiato di lasciare l'Austria senza provare il gusto del gradino più alto del podio. E bisogna dire che la sua gestione del weekend è stata impeccabile sotto ogni punto di vista, strategie comprese.

"Avevamo due strategie in mente, una era quella di essere primi e spingere un po' per provare ad aprire un gap. Se non fossi riuscito a partire bene, la seconda sarebbe stata di cercare di controllare un po' le gomme e la benzina. Alla fine sono partito bene e sono riuscito a mettermi subito davanti, provando a gestire. Nella prima parte ho cercato solo di capire quanti piloti riuscissero a stare al passo ed ho cercato di essere un pelo più lento di quella che era la mia possibilità", ha spiegato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Anche così comunque gli ultimi 10 giri sono stati molto difficili per la gomma posteriore, che alla fine non trazionava più neanche in rettilineo. Spinnava anche in quarta ed in quinta, però sono molto contento perché siamo riusciti a fare un lavoro incredibile per tutto il weekend. Gli ingegneri ed il team mi hanno dato quello che gli ho chiesto e questo è stato il risultato", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oggi ha dato la sensazione di essere veramente in simbiosi con la sua Desmosedici GP, al punto che è arrivato ad accumulare un margine di oltre 5". Il tutto nonostante le condizioni fossero tutt'altro che semplici, soprattutto a causa della pressione della gomma anteriore, anche se Pecco sta iniziando a capire come gestirla quando va alle stelle.

"Mi trovavo molto bene e bisognava solo stare molto attenti in frenata. Nonostante fossi davanti da solo, anche oggi la pressione è andata alle stelle. Sto riuscendo a capire come fare a spingere anche quando la pressione è alta. Diventa molto più critica la situazione, perché bisogna entrare in curva con più attenzione".

"Però sta funzionando tutto bene, riuscivo a gestire i primi giri sull'1'30" basso. Ad un certo punto ho visto che Binder è andato in difficoltà, perché perdeva 4-5 decimi al giro, e quello è stato un momento fondamentale per la gara. Non ho voluto smettere di spingere, perché non volevo perdere la concentrazione: questa è una pista su cui è molto facile commettere errori e infatti mi è arrivato anche il track limits warning. Però è andato tutto bene".

Il feeling con l'anteriore, soprattutto in inserimento, era stato un po' il punto di domanda di questa prima parte di stagione, anche se a guardare i risultati di Bagnaia non si direbbe. In ogni caso, il leader iridato sembra convinto che lui e la sua squadra stiano piano piano trovando la strada giusta anche in questo senso.

"C'è da dire che siamo migliorati tanto nel corso di queste prime dieci gare. Il problema è che la GP23 è sempre un po' imprevedibile, quindi non sai mai da dove parti. Qui avevamo un'idea più chiara, perché questa assomiglia un po' ad Austin come genere di pista, quindi abbiamo capito subito il da farsi".

"Questa moto ha un po' più di grip e quindi mette un po' più in crisi il davanti. Si fa più fatica a trovare il modo giusto per entrare nelle curve, però stiamo capendo la direzione da prendere per non perdere grip ed avere un buon feeling in ingresso. Oggi mi sentivo veramente molto bene".

Questo fine settimana la Ducati ha fatto un passo avanti anche su un aspetto fondamentale come la partenza, con anche Gigi Dall'Igna che aveva ammesso che effettivamente c'era qualcosa di nuovo su questo fronte.

"Fino a prima di questa gara partivamo un pelino peggio delle KTM, che erano il riferimento. Questa volta siamo riusciti a partire uguale ed abbiamo sfruttato il fatto che io ero primo e Brad era terzo. Ma la Ducati non smetterà mai di lavorare: ogni volta riusciamo ad ottenere qualcosa ed è fondamentale".

Infine, gli è stato domandato se pensa che il Bagnaia visto in azione questo fine settimana sul saliscendi austriaco sia stato il migliore di sempre e il ducatista è stato al gioco: "E' la prima volta che vinco una gara con così tanto distacco. Diciamo che era il miglior Pecco della stagione dai".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images