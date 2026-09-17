MotoGP | Bagnaia: "Il fuorionda di DAZN? Forse sono ingenuo perché penso che la gente sia sempre in buona fede"

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini doveva essere quello dell'inizio della risalita nella testa di Pecco Bagnaia, invece ha finito per far affogare sempre di più il pilota della Ducati nelle sue difficoltà. Nella sua Misano, che in passato gli aveva regalato praticamente solo gioie, è arrivato il terzo doppio zero consecutivo e i dubbi su cosa fare per ritrovare il feeling con la sua Desmosedici GP non hanno fatto altro che aumentare.

Dopo la gara di domenica, nella quale è stato costretto al ritiro in seguito ad una caduta alla curva 2, le telecamere di DAZN hanno colto una conversazione tra lui e Fabio Di Giannantonio, con il pilota della Pertamina Enduro VR46 che provava a dargli qualche dritta, compresa l'idea di provare ad usare un setting più basico per uscire dalle difficoltà. Di fronte a quest'idea, però Bagnaia ha risposto con un "non me lo lasciano fare" che ha finito per creare un'enorme polemica.

Al suo arrivo in Austria, dunque, il tre volte campione del mondo ha voluto chiarire proprio questa situazione, spiegando che le sue parole sono state prese completamente fuori dal loro contesto e che secondo lui l'emittente televisiva spagnola ha avuto un comportamento molto scorretto, visto che si trattava di un fuori onda, che nella sua idea sarebbe dovuto rimanere tale. Aggiungendo poi che questo, inevitabilmente, lo porterà anche a cambiare il suo atteggiamento nei confronti dei media, che fino ad oggi era sempre stato molto trasparente.

"Probabilmente sono stato ingenuo nel valutare la situazione, perché penso che le persone siano sempre in buona fede, quando invece non lo sono. In questo caso, le mie parole sono state prese fuori contesto in un video che non doveva esistere e DAZN mi ha già chiesto scusa per questo, perché non è il modo in cui si lavora", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti al Red Bull Ring, tra cui quelli di Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Io voglio accettare le scuse, perché mi sono rotto le palle delle polemiche, mi sono rotto le palle del casino, e ne sono già state fatte troppe. Capisco che una volta uscita questa polemica i giornalisti abbiano sfruttato questa cosa, perché non si può mai rimanere indietro. Diciamo che non ho sottovalutato la situazione, perché appunto penso sempre nella buona fede delle persone".

"Come ho detto, le mie parole sono state prese fuori dal contesto, perché il discorso era un po' diverso. La mia ultima frase è stata sbagliata, ma presa in un momento di nervosismo e frustrazione, ma il discorso era che nel momento in cui metti e togli le cose mille volte, ad un certo punto. Io sono d'accordo con questa cosa qua. Sono io il primo a non volerlo fare".

"Ma ho sempre detto in ogni intervista che ho fatto che Ducati mi sta supportando su tutti gli aspetti possibili. Quindi non mi è piaciuto per niente il modo in cui è stato raccontato quell'episodio lì. Capisco un po' di audience, che un po' di polemica faccia sempre piacere, però credo anche che il rispetto debba essere messo al centro di ogni cosa e io credo di essermi sempre comportato bene nei confronti dei giornalisti. Io sono sempre stato trasparente, forse anche troppo, ma dopo quello che è successo credo che questo cambierà e non avrete più la trasparenza che ho sempre dato".

Se non altro, Pecco ha garantito che questa situazione non ha incrinato il rapporto con la Ducati, perché anche per gli uomini della Rossa è stato chiaro che non è stato lui a sbagliare: "Non avrà conseguenze, perché da persone mature si parla, si chiariscono le cose e si va avanti", ha concluso.