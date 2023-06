MotoGP | Bagnaia: "Ho spinto tutta la gara, ma Martin ne aveva di più"

Pecco Bagnaia rimane sempre il grande favorito nella corsa al titolo, ma sembra aver trovato pane per i suoi denti. Jorge Martin sta diventando una minaccia sempre più concreta alle sue spalle e lo ha confermato al Sachsenring, vincendo la Sprint con ampio margine proprio sul ducatista e riportandosi in questo modo a 21 lunghezze di distanza.

Da fuori, la sensazione è stata quella che il campione del mondo in carica si fosse anche un po' accontentato, perché quando è riuscito a portarsi in seconda posizione ormai era distanziato di quasi un secondo dal portacolori del Prima Pramac Racing, e i nove punti odierni erano comunque un buon bottino. Il piemontese però ha reso onore al rivale, sottolineando che semplicemente oggi era più forte.

"Ho spinto dall'inizio alla fine per provare a riprendere Jorge, ma oggi ne aveva di più. Soprattutto nel T2, nel quale ho faticato per tutto il weekend. Già in qualifica mi aveva dato tre decimi, quindi è un qualcosa su cui devo concentrarmi domani per migliorare, ma per il momento sono contento. E' stata una gara bella da vedere, perché soprattutto all'inizio la lotta è stata abbastanza intensa e mi sono divertito", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Lo stesso Martin, commentando il suo successo, ha spiegato che se al Mugello non c'era storia contro Pecco, sul saliscendi tedesco pensa di avere tutte le carte in regola per battere il pilota ufficiale della Ducati, che sembra concordare con lui.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Lo confermo, oggi mi ha dato 2"4 in una Sprint ed è stato velocissimo. Ha lavorato tanto, soprattutto con la gomma media al posteriore, mentre io mi sono concentrato sulla soft, ed andava molto forte. Sapevo che sarebbe stato veloce e secondo me sì, è messo meglio che al Mugello".

Riguardo alle sue difficoltà nel T2 rispetto a Martin, gli è stato domandato se questa cosa possa essere dovuta al fatto che hanno pacchetti aerodinamici diversi, visto che il madrileno ne ha omologato uno con più carico, che però offre meno maneggevolezza. Teoria che però non sembra convincere Pecco.

"Secondo me è lui che lo interpreta meglio. Io l'ho scartata proprio per il fatto che non mi aiutava nelle curve lunghe da fare usando il gas. E' lui che riesce ad interpretarlo meglio e soprattutto a trazionare bene. Io invece quando sono piegato sull'edge rimango sempre un po' nel limbo di cercare il grip".

"La differenza più grande è lì, perché per il resto, nella staccata in fondo al rettilineo o nel curvone riuscivo ad essere molto veloce. Perdo in tutte le curve lunghe in cui hai bisogno di un po' di appoggio dietro", ha concluso.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Alexander Trienitz