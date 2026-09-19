MotoGP | Bagnaia: "Ho seguito il consiglio di Pedrosa: ho cercato di capire la moto senza pensare al risultato"

Se quello di ieri era parso un Pecco Bagnaia rassegnato, quello che oggi si è presentato alle interviste di rito al Red Bull Ring è sembrato decisamente più sereno. Del resto, il sabato del Gran Premio d'Austria è stato di gran lunga la miglior giornata vissuta dopo la pausa estiva della MotoGP dal pilota della Ducati. Dopo essere riuscito a passare il taglio della Q1, ha infilato la sua Desmosedici GP in settima posizione in griglia. Risultato che poi ha addirittura migliorato nella Sprint, chiudendo sesto, subito dietro ad un Alex Marquez che nelle ultime uscite aveva sempre visto molto da lontano.

Quando ha incontrato i giornalisti, tra cui quelli di Motorsport.com, il piemontese ha rivelato di aver provato a seguire il consiglio di un veterano della MotoGP: "Ho fatto quello che mi aveva consigliato Dani Pedrosa la scorsa settimana a DAZN: girare di più per capire la moto, senza pensare ai risultati. In realtà è una cosa a cui stavo pensando anche io, ma non mi veniva, perché non è facile non guardare ai risultati, anche perché siamo qua per questo. Soprattutto farlo in una gara di casa come Misano non è semplice", ha spiegato.

Tra le altre cose, ha chiarito che in realtà ieri gli era mancato solo il time attack e che una modifica azzeccata stamani gli ha permesso di fare lo step che lo ha portato in Q2. Nella Sprint poi ha preferito lavorare in ottica della gara lunga, nella quale sarà fondamentale gestire gli pneumatici, correndola con la posteriore media, a differenza di tutti gli altri big che invece aveva la soft.

"Qui ieri abbiamo fatto un buon lavoro, perché abbiamo fatto tanti giri ed abbiamo preparato bene la Sprint di oggi, il tempo però non era venuto perché con la soft e la media avevo lo stesso feeling. Stamattina abbiamo fatto una modifica di setup che mi ha aiutato e quando ho messo la soft ho sentito quell'extra-grip che mi mancava ieri. La Sprint poi abbiamo deciso di farla con la media proprio per preparare la gara di domani, anche perché sapevo che con la soft sarei andato un po' meglio i primi giri, ma poi come risultato non sarebbe cambiato tanto. Secondo me è andata abbastanza bene, perché abbiamo capito più cose e sappiamo dove andare col setup domani per fare un ulteriore step".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sulla modifica che gli ha fatto fare questo passo avanti però, la sua bocca è rimasta abbastanza cucita: "È una cosa che avevamo già fatto, ma in modo diverso. Quindi questa volta ha funzionato un po’ meglio, perché sono riuscito a fare un po' più di slide e in questo modo spingevo meno sull'anteriore. È vero che ci manca ancora un po’ di grip, ma per fortuna tutte le Ducati hanno lo stesso problema e forse il fatto di trovarci tutti nella stessa situazione ci aiuterà a risolverlo prima".

Uno dei temi emersi in questo fine settimana è che per il prossimo anno è stata avanzata la proposta di fare due sessioni di qualifica, per avere griglie diverse tra Sprint e Gran Premio. Secondo Pecco il concetto può essere corretto, ma forse bisognerebbe trovare un'altra strada per farlo.

"Io penso che il sabato sia già una giornata molto complicata, abbiamo già tanto stress. Penso che la situazione migliore possa essere che i migliori giri della Sprint vengano messi come griglia per la gara lunga però non so quali altre soluzioni possano esserci. Fare la qualifica per la Sprint il venerdì non penso sia corretto, però anche fare un turno in più in sabato non penso anche che sia corretto, quindi è difficile scegliere. Probabilmente fare meno Sprint e quando fai la Sprint fare una qualifica in più, può essere anche una buona soluzione".

Infine, non si è voluto sbilanciare quando gli è stato domandato della possibilità che il Gran Premio del Qatar venga disputato regolarmente, nonostante la guerra in Medio Oriente, nonostante fosse uno di quelli che si erano esposti maggiormente due anni, quando si era trattato di spostare la gara di Valencia in seguito all'alluvione.

"A Valencia diciamo che era rispetto per la gente che era stata appena colpita da un bruttissimo male. In Qatar anche, perché non si può dire che non sia così. Però è sempre difficile in queste situazioni e a Valencia la vedevo più critica", ha concluso.