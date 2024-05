MotoGP | Bagnaia: "Ho scelto la curva 5 per il sorpasso, volevo sfatarla"

La capacità di reazione di Pecco Bagnaia ormai non è più un segreto, ma non smette di stupire. Il ritiro della Sprint di ieri, avvenuto proprio all'ultimo giro quando era al comando, sembrava un colpo da KO. O almeno lo sarebbe stato per tanti altri, ma non per il pilota della Ducati, che 24 ore più tardi è andato a prendersi la vittoria del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Un successo pesante, che ha anche un forte valore simbolico per il campione del mondo in carica.

Fino a ieri, nelle ultime tre edizioni aveva sempre dovuto fare i conti con delle gare da dimenticare: nel 2022 Takaaki Nakagami lo aveva speronato alla prima curva, costringendolo al ritiro. Lo scorso anno invece c'era stato il cruento incidente alla seconda curva, quando dopo un violento highside la KTM di Brad Binder gli era passata su una gamba. Un incidente che gli aveva complicato non poco la seconda parte della stagione, facendogli sudare il titolo fino all'ultima gara nella battaglia con Jorge Martin.

Ieri sembrava finalmente pronto per esorcizzare il tracciato catalano, ma alla curva 5 ha perso l'anteriore e la sua gara è finita nella ghiaia della via di fuga. Ed è curioso quindi che oggi il sorpasso decisivo ai danni di "Martinator" lo abbia fatto in quello stesso punto. Ma non casuale, come lo stesso piemontese ha raccontato ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Ieri sono caduto perché l'ho fatta troppo piano, quindi mi sono detto che se devevo sorpassare potevo farlo lì, dove potevo esagerare un po' di più. Finché c'è il carico sulla gomma anteriore, è difficile che si chiuda. Sapevo di essere molto forte in uscita dalla quattro e mi sono buttato dentro alla cinque, perché meno stavo dietro a Martin e meglio era per la gomma davanti. Ma sapevo di avere un vantaggio lì", ha detto Bagnaia, che con il successo odierno è tornato a 39 punti di distanza da Martin nel Mondiale.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"L'ho scelta anche un po' apposta, perché volevo sfatarla questa curva. Ma in generale volevo proprio sfatare il mito che non finisco le gare qui a Barcellona, quindi ci voleva. Era molto importante, perché ieri abbiamo buttato via tanti punti in una gara che era una vittoria, ma anche per il significato che ha per me questa pista per quello che era successo l'anno scorso. Vincere oggi mi dà proprio gusto", ha aggiunto.

Questo è stato il momento chiave, ma è stata probabilmente la gestione tattica della gara che ha permesso a Bagnaia di portarsi a casa la terza vittoria stagionale, la 21° in carriera in MotoGP. Quando Martin e Pedro Acosta lo hanno superato, infatti, Pecco ha preferito proseguire con il suo ritmo senza forzare e questa scelta ha dato i suoi dividendi alla distanza.

"All'inizio mi sono messo davanti a fare il ritmo e mi sembrava il passo giusto. Poi Martin e Acosta mi hanno superato e ho provato ad andargli dietro, ma ho visto che era un ritmo un po' esagerato per far durare le gomme. Allora mi sono messo al mio ritmo e ho visto che dopo qualche giro hanno iniziato ad andare come me e poi anche un pelino più piano".

"Sono riuscito a rimanere molto costante, poi quando ho superato Martin ho preso subito quattro decimi di margine, quindi ho capito che dovevo solo badare ad arrivare in fondo, perché avevo visto che ne avevo di più in ingresso di curva e probabilmente anche in uscita sul lato destro. Oggi poi la cinque l'ho fatta quasi con il piede per terra all'ultimo giro per evitare problemi (ride)", ha concluso.