MotoGP | Bagnaia: "Ho già deciso il mio futuro, ho seguito l'istinto"

Lo scorso anno la stagione di Pecco Bagnaia si era messa in salita proprio nei test in Thailandia. Il pilota della Ducati aveva perso buona parte della prima giornata e poi non era riuscito a trovare il pacchetto ottimale per la sua GP25 con cui cominciare il Mondiale. Al netto del decimo tempo a fine giornata, oggi le cose sono andate decisamente meglio, perché il piemontese è stato il più veloce in mattinata e poi nel pomeriggio non si è migliorato perché ha preferito fare una simulazione di Sprint invece che un time attack, come lui stesso ha spiegato a fine giornata.

"Rispetto all'anno scorso è andata molto meglio. L'anno scorso, il primo giorno di test è stato molto difficile, mentre oggi fin dall'inizio mi sono sentito meglio con la nuova moto. Quindi siamo riusciti a pianificare bene la giornata e a lavorare bene. E' stato molto importante chiarire alcuni dubbi legati alla carena che avevamo in Malesia. E credo che abbiamo lavorato bene con la nuova carena", ha detto Bagnaia.

"Ho fatto anche una simulazione di Sprint, nell'ultima parte della giornata. Ma domani farò la simulazione lunga e dovremo decidere quale carena utilizzare ad inizio stagione. Ma non voglio mettere la testa troppo in avanti, quindi continuiamo ad aspettare", ha aggiunto.

Come lui stesso ha spiegato, ha dedicato la giornata anche a fare una comparativa tra il pacchetto aerodinamico della scorsa stagione e quello nuovo, traendo buone indicazioni, anche se non ancora definitive: "Ci sono pro e contro come sempre. In termini di velocità, quella nuova offre qualcosa in più, ma in termini di handling si perde qualcosa. E' un confronto molto equilibrato, quindi bisogna solo decidere quale strada seguire".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pecco poi sembra soddisfatto anche dell'ultimo upgrade dell'abbassatore, anche se ha assicurato che la sensazione che ora la moto si abbassi di più è solo visiva: "Credo che lavori bene e che ci possa aiutare a fermarci meglio. Ma non abbassa di più la moto, altrimenti la carena finirebbe per strisciare sull'asfalto, ma anche la gomma posteriore striscerebbe sulla parte posteriore della moto. Quindi sì, ci sono delle differenze, ma non relative a quanto si abbassa".

Inevitabilmente, sono arrivate anche le domande sui rumors di mercato che, dopo l'uscita ormai certa dalla Ducati a fine anno, lo vogliono vicinissimo alla firma con l'Aprilia, squadra in cui andrebbe ad affiancare l'amico Marco Bezzecchi in una line-up tutta tricolore. Il tre volte iridato per il momento ha preferito non fare nomi, anche se non ha nascosto che la decisione ormai è presa.

"E' giusto che ci siano le voci. Il lavoro dei giornalisti è quello di riuscire a dare notizie, ma nel giro di pochi giorni usciranno tanti annunci, di tanti team, ed uscirà anche il mio. Quindi non vedo perché dovrei dirlo adesso. Preferisco rimanere concentrato sui test e sulla prima gara", ha detto Bagnaia.

Quando poi gli è stato chiesto quindi se il suo futuro è già deciso, ha replicato: "Ho appena deciso e ho seguito il mio istinto, ho scelto quello che pensavo fosse più giusto per me".

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test di Buriram