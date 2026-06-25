MotoGP | Bagnaia: "Ho deciso di lasciare Ducati dopo il Giappone, con Aprilia abbiamo gli stessi valori"

Lui stesso l'ha definito ormai un "segreto di Pulcinella", ma oggi finalmente è arrivata la conferma ufficiale dell'approdo di Pecco Bagnaia in Aprilia a partire dalla prossima stagione. Per di più con un contratto veramente importante, della durata di ben quattro anni, a riprova della grande fiducia che si è instaurata tra le due parti. E ovviamente è stato questo, insieme all'addio alla Ducati dopo ben otto anni, il tema centrale della chiacchierata che il tre volte iridato ha fatto con i giornalisti nella conferenza stampa che ha aperto il Gran Premio d'Olanda.

"Sono davvero felice per quello che succederà. Mi sono sempre impegnato tantissimo per ottenere questo contratto a lungo termine e credo fermamente nel mio futuro. Penso che il sostegno che ho ricevuto dall'Aprilia sia enorme ed è fantastico. E sento che abbiamo anche lo stesso punto di vista, la stessa visione per il futuro. Quindi ne sono molto felice", ha detto Bagnaia.

"Ma abbiamo ancora 13 gare da disputare con la Ducati. Penso che stiamo lavorando bene e che stiamo migliorando molto. Ultimamente abbiamo anche lottato per la vittoria, come è successo a Le Mans, al Mugello e a Brno. Quindi le cose che stiamo facendo sono quelle giuste. Devo solo fare un altro passo avanti e penso che in futuro ci riusciremo, quindi guardo avanti", ha aggiunto.

Il contratto quadriennale è stato una delle chiavi per questo nuovo matrimonio: "Credo nelle relazioni e, di norma, un contratto di tre anni è lungo, mentre uno di quattro anni è molto lungo nel nostro sport. Ma credo in questo progetto, credo che con il nuovo regolamento serva tempo: sarà importante capire tutto, e penso di essere contento di averglielo chiesto e di averli convinti a fare un contratto di 4 anni. Sono stati contenti anche loro ed abbiamo deciso di procedere in questo senso".

Probabilmente però la cosa più interessante Pecco l'ha rivelata raccontando quando ha capito invece che quello di otto anni con la Ducati, che ha vissuto pagine bellissime come i titoli 2022 e 2023, era arrivato al capolinea: "E' vero che l'anno scorso non è stata una stagione facile. Ho faticato molto. E dopo il Giappone qualcosa ha cominciato a cambiare. Così, in quel momento, ho semplicemente deciso: 'Ok, forse è ora di prendere in considerazione altre opzioni'. E ho aperto la mia mente. Onestamente, ho sempre ricevuto molto appoggio da Aprilia e penso che fosse il momento giusto. Avevo molte opzioni davanti a me, ma credo nei contratti a lungo termine. E penso che fosse il momento giusto per decidere di andarmene".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Quando poi gli è stato domandato di approfondire la cosa, il piemontese ha preferito non dare ulteriori dettagli: "Questo non è il posto e il momento per condividere questo tipo di informazioni. Non è il momento giusto, non adesso".

La nuova avventura inizierà anche con un compagno di squadra che conosce molto bene come Marco Bezzecchi, che è uno dei suoi compagni nella VR46 Riders Academy. Prima di accettare la proposta di Massimo Rivola però non ha chiesto troppi consigli al riminese: "Quando devi prendere questo tipo di decisioni, devi pensare con la tua testa. È vero che quando hai questo tipo di rapporto, di solito quando sei in confidenza con qualcuno, poi quando inizi a lavorare insieme, a volte va bene, a volte no. Ma credo di non aver mai avuto problemi con nessuno dei miei compagni di squadra. Ho sempre avuto un buon rapporto perché metto il rispetto al primo posto. E penso che l’ambiente del box debba essere piacevole. Quindi credo che lavoreremo bene e avere questo tipo di rapporto è un vantaggio".

Durante la conferenza stampa ha colpito anche che di fronte alla richiesta di un consiglio da dare a Pedro Acosta, che sarà il suo erede in Ducati, gli ha detto che Marc Marquez non è un mostro e che quindi si può avere un buon rapporto con lui. Poi è tornato sull'argomento anche con i giornalisti italiani: "È sempre un po' più come la stampa la mette giù, perché alla fine, quando arrivava Bastianini, l'inverno era stato infernale per il fatto che chissà come andrà la relazione nel box. Quando è arrivato Marc è stato ancora peggio, quindi per me, o sono io che non ho mai nessun problema con i miei compagni, perché probabilmente li rispetto veramente tanto, oppure non c'è bisogno di fare tutto questo caos".

Tornando al capitolo Ducati, è inevitabile che ci sia anche un briciolo di delusione per non essere riuscito a chiudere la carriera in Rosso, visto che la quella era la moto che aveva sempre sognato da bambino: "L'obiettivo era quello lì, quindi a fine anno ho aspettato abbastanza prima di prendere una decisione al 100% e poi è arrivata. Il desiderio è sempre stato quello, il sogno è sempre stato quello, iniziare e finire con Ducati. Per me, a livello di prospettiva, quello era il mio desiderio, però appunto si prendono strade diverse: i punti di vista sono un po' cambiati, certi valori sono cambiati, e ho sposato chi aveva più i miei stessi valori, quindi è andata così".

Infine, è tornato sulla bella lettera di commiato che ieri ha dedicato alla Ducati sui suoi profili social: "Penso che, dopo otto anni, fosse giusto dedicare un momento più significativo al momento dell'addio. È vero che finiremo la stagione insieme, ma non volevo limitarmi a chiuderla e annunciare che avrei lasciato la Ducati con un post del tipo 'ciao Ducati': è una cosa più importante di questo. In questo momento condivido con loro i ricordi più belli della mia carriera, quindi era giusto farlo in questo modo".