MotoGP | Bagnaia: "Gara molto anonima. Non riesco a mettere energia sul posteriore e ho spinto solo dal 7° giro"

Se si pensa a quanto aveva detto ieri, si potrebbe anche dire che Pecco Bagnaia ha raggiunto il suo obiettivo nella Sprint di Mandalika, perché ha chiuso ottavo dopo aver parlato di top 8. E' innegabile però che dispiace vederlo in questo stato di quasi rassegnazione a non poter fare di più, perché continua a non riuscire a trovare una chiave per avere più grip sul posteriore della sua Ducati.

Ed è proprio un peccato che la sua avventura con la Casa di Borgo Panigale debba concludersi in questa maniera, visto che parliamo pur sempre del pilota che ha riportato il marchio bolognese al titolo nel 2022, concedendo il bis nel 2023, e che oggi è anche quello che ha ottenuto più successi in MotoGP con i suoi colori. Al momento però il piemontese può solo provare a migliorare la situazione, ma senza particolari ambizioni.

Oggi, per esempio, il suo problema atavico lo ha portato a metterci praticamente metà gara per riuscire ad "accendere" la gomma posteriore. Poi il ritmo non era affatto malvagio, ma ormai era troppo tardi per ambire a qualcosa di più dell'ottavo posto finale.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"E' stata una gara molto anonima. Purtroppo faccio fatica a mettere energia sulla gomma posteriore, e questa è una cosa mia. Oggi in gara, ho iniziato a poter spingere al settimo giro, quindi era veramente tardi. Poi il passo non era così male e secondo me la possibilità di lottare con Alex Marquez e Pedro Acosta c'era, però devo sbrigarmi prima a mettere energia e lavorare sull'avere un po più di supporto dal posteriore: avendo poco grip riesco a spingerci meno, le arriva meno energia ed è pronta tardi", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Mandalika, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Quindi domani l'importante sarà riuscire a fare uno step nell'avere più supporto dietro. Per il resto facciamo quello che si può. Ovviamente, è difficile pensare a vincere perché, l'Aprilia fa spavento, anche se Marc oggi è riuscito a colmare molto il gap nel T3 e nel T4, quindi qualcosa di meglio si può fare sicuramente. Bisogna provarci", ha aggiunto, facendo riferimento anche alla vittoria colta a sorpresa dal suo compagno Marc Marquez su una pista che sembra disegnata apposta per le Aprilia.

Se non altro, un piccolo passetto in avanti, che lo ha portato costantemente nella top 10, c'è stato sull'isola di Lombok: "Sicuramente, rispetto agli ultimi weekend, dove venerdì ero fuori con il diciottesimo tempo, qui è sicuramente un po' meglio. Però è dura, è tosta, perché si fa molta fatica e continuo a non avere tutto sto gran feeling, però stiamo facendo di tutto per cercare di fare più giri possibili, prepararci ed essere pronti a fare il massimo. Come dicevo, ormai il massimo è un ottavo posto e bisogna ambire a quello", ha concluso.