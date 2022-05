MotoGP | Bagnaia firma una pole da urlo a Jerez!

Carica lettore audio

C'è voluto tempo, ma finalmente Pecco Bagnaia sembra aver trovato la chiave per sfruttare la Ducati Desmosedici GP22 e se il potenziale continuerà ad essere questo, potrebbero essere davvero dolori per tutti, perché la prestazione che ha sfoderato il vice-campione del mondo nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP è stata quasi ai limiti della fantascienza.

E per fortuna che era arrivato a Jerez con la spalla destra ancora dolorante per l'incidente delle qualifiche di Portimao, perché altrimenti viene il dubbio che avrebbe potuto addirittura infrangere il muro dell'1'36", perché c'è andato davvero vicino con il suo 1'36"170 che ha polverizzato il record della pista.

Il piemontese ha fatto una differenza clamorosa soprattutto nel terzo e nel quarto settore, staccando alla fine di ben 453 millesimi il diretto inseguitore Fabio Quartararo. Un distacco abissale su una pista corta come quella andalusa, che in passato ci aveva abituati a vedere dei gap davvero risicatissimi. Ma soprattutto una prestazione che è valsa a Pecco la prima pole position stagionale, la settima in carriera nella classe regina.

Occhio però a non sottovalutare "El Diablo" in vista di domani, perché il pilota della Yamaha ha mostrato un passo invidiabile nella FP4, anche se pure in quel turno ha chiuso alle spalle di un Bagnaia che sembra finalmente pronto per lottare per la vittoria. Il segnale mandato al francese comunque è forte, perché le ultime quattro pole position a Jerez erano state tutte sue (nel 2020 c'erano state due gare).

Se i primi due hanno rubato completamente la scena, a completare la prima fila troviamo l'Aprilia di Aleix Espargaro, che comunque continua a dare seguito al suo ottimo momento di forma. Tra le altre cose, il pilota di Granollers è probabilmente il più vicino anche in ottica passo gara, quindi sembra poter avere delle buone chance di salire sul podio.

Ad aprire la seconda fila c'è l'altra Ducati di Jack Miller, ma il suo distacco di 879 millesimi dà un altro segnale di quanto Bagnaia sia riuscito a fare una differenza clamorosa. A chiuderla poi la seconda linea c'è un'altra Rossa, quella di Johann Zarco, bravo a piazzarsi sesto dopo aver staccato il pass per la Q2 con il miglior tempo in Q1.

Tra le due Desmosedici GP si è infilato invece Marc Marquez, che in Q2 ha dato l'ennesima riprova di quanto lui e la Honda siano in difficoltà, visto che nel primo run è andato a cercare la scia di Bagnaia e nel secondo quella di Quartararo. Questa strategia però non gli è bastata per andare ad artigliare un posto in prima fila, anche perché si è visto cancellare un buon giro per le bandiere gialle.

Marco Bezzecchi ha dato seguito al bel sesto posto in griglia di Portimao piazzandosi ottavo anche oggi. Il pilota della Mooney VR46 è riuscito a passare dalla Q1, poi ha provato a seguire Bagnaia nel suo giro magico, ma ha chiuso a 1"115 dal compagno di marchio. Prestazione che comunque gli è valsa la terza fila, alle spalle della Honda LCR di Takaaki Nakagami e davanti alla Suzuki del campione 2020 Joan Mir, caduto alla curva 1.

Stesso punto in cui è finito ruote all'aria anche Jorge Martin, che quindi non ha saputo fare meglio del decimo tempo. Peccato anche per Enea Bastianini, che invece è scivolato alla curva 9 quando nei primi due settori aveva fatto segnare degli intertempi da prima fila. Il pilota del Gresini Racing invece dovrà scattare 11°, davanti ad un Maverick Vinales che continua a faticare a sfruttare il potenziale della sua Aprilia sul time attack.

Decisamente sfortunato Pol Espargaro, perché il pilota ufficiale della Honda si è ritrovato escluso dalla Q2 per appena 3 millesimi, con il crono di Zarco che lo ha eliminato che è arrivato a tempo scaduto.

Dopo aver rimontato da 23° in griglia a 4° in gara a Portimao, il co-leader della classifica iridata Alex Rins sarà nuovamente chiamato agli straordinari. Il pilota della Suzuki scatterà 14° e non ha mai dato la sensazione di avere la velocità per giocarsi realmente il passaggio in Q2, visto che è rimasto fuori per poco meno di tre decimi.

Male anche le KTM, che si ritrovano tutte e tre (Raul Fernandez non corre per l'infortunio alla mano destra di Portimao) eliminate al termine della Q1. Brad Binder aveva dato la sensazione di potersi giocare il passaggio del turno, ma alla fine scatterà dalla quinta fila, in 15° posizione.

E' andata peggio al suo compagno di squadra Miguel Oliveira, che ha accusato un problema all'abbassatore della sua RC16, buttando via il primo run. Il portoghese quindi si ritrova solo 21°. Poco meglio il rookie Remy Gardner, 18° nonostante una scivolata alla curva 1.

Purtroppo, l'elenco degli esclusi comprende ben cinque piloti italiani, a partire da Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, che si andranno a schierare in sesta fila, rispettivamente 16° e 17°. Prosegue quindi il calvario per il pilota ufficiale della Yamaha, che non riesce a sfruttare la M1 come il compagno Quartararo.

Settima fila invece per la Ducati griffata Mooney VR46 di Luca Marini, in difficoltà per tutto questo weekend e alla fine 19° in griglia. Tra Andrea Dovizioso e il circuito di Jerez poi non c'è mai stato un gran feeling e non si può di certo dire che sia sbocciato oggi, visto che il forlivese schiererà la sua Yamaha RNF in 23° posizione, giusto davanti alla wild card dell'Aprilia Lorenzo Savadori.

