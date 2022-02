MotoGP | Bagnaia finalizza il rinnovo con Ducati fino al 2024

Carica lettore audio

Come appreso da Motorsport.com, il pilota italiano e l'azienda bolognese intendono finalizzare il nuovo accordo, a cui manca solo la firma, prima dell'inizio del prossimo Mondiale MotoGP, fissato per il 6 marzo in Qatar.

A 25 anni, Pecco Bagnaia si è guadagnato il diritto di essere la punta di diamante del progetto della Rossa, dopo aver vinto quattro Gran Premi nella passata stagione ed aver accumulato un totale di nove podi, oltre ad aver rappresentato la principale alternativa a Fabio Quartararo nella lotta per il titolo con Fabio Quartararo, che si è conclusa a Misano con due gare d'anticipo.

In questa stagione, il pilota torinese è indicato come uno dei principali candidati a vincere il titolo, che potrebbe essere il suo secondo dopo quello che ha già conquistato in Moto2 nel 2018, e il secondo nella storia della Ducati dopo quello di Casey Stoner nel 2007.

"Al momento siamo molto vicini al rinnovo di Pecco. Se non ci sono sorprese, sarà fatto. Questo deve essere lo sviluppo naturale delle cose", ha detto il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, a Motorsport.com durante il fine settimana.

Il prolungamento del contratto sarà logicamente legato ad un aumento dell'ingaggio di Bagnaia. Nel 2021, alla sua terza stagione nella classe regina, ha guadagnato uno stipendio base di circa 800.000 euro. Una cifra che ha raggiunto circa 1,5 milioni di euro in base ai bonus legati alle prestazioni.

Se il rinnovo di Bagnaia può essere dato per scontato, non è così chiaro cosa succederà con Jack Miller, il suo attuale vicino di box. L'australiano, il cui accordo scade alla fine di quest'anno, dovrà dimostrare di essere ancora degno di un posto nel factory team, per il quale sono in lizza anche Jorge Martin ed Enea Bastianini.

Motorsport.com ha appreso che il marchio italiano si darà un po' di tempo prima di decidere a chi affidare la seconda Desmosedici GP. Se c'è una cosa che sembra chiara, tuttavia, è che Ducati non sta pensando di rivolgersi al mercato piloti, data la qualità della sua line-up in MotoGP, visto che controlla un terzo della griglia (8 piloti su 24).

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP