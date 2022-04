MotoGP | Bagnaia fiducioso: "Ripartiamo da Termas, sarà un buon weekend"

Carica lettore audio

Una piccola svolta si è vista in Argentina, con il quinto posto in rimonta di Termas de Rio Hondo. Quello di Austin quindi sarà un weekend importante per Pecco Bagnaia. Anzi, per il pilota della Ducati sarà un metro di paragone fondamentale per capire a che punto è arrivato con l'adattamento alla Desmosedici GP22, visto che lo scorso ottobre la MotoGP era arrivata in Texas in un momento in cui lui sembrava davvero capace di qualsiasi impresa in sella alla GP21.

"Penso che questo sarà un buon weekend per noi. Abbiamo corso qui ad ottobre, in un momento magico per me, quando tutto mi veniva facile. Questo ci permetterà di avere una buona comparazione con l'anno scorso", ha detto Bagnaia.

"In Argentina ho ricominciato ad avere un buon feeling: nel Warm-Up abbiamo fatto un passo avanti, soprattutto a livello di feeling con l'anteriore, e si è visto in gara. Dobbiamo ripartire da questo e cercare di fare un ulteriore step in ogni gara ed in ogni sessione. Speriamo poi di avere un weekend normale, visto che per ora non ce ne sono stati", ha aggiunto.

Al vice-campione del mondo è stato chiesto quindi quanto siano diverse la GP21 e la GP22, soprattutto dal punto di vista del setting. E Pecco ha spiegato che in realtà al momento la difficoltà più grande è quella di riuscire a fare il tempo, che poi finisce per complicare anche le gare.

"Devo solo cercare di adattarmi di più. L'anno scorso avevamo una moto che era al suo secondo anno, quindi il mio set-up era simile a quello che utilizzavo nel 2020, c'erano solo dei piccoli adattamenti".

"Sicuramente quest'anno i test non mi hanno aiutato ad adattarmi, ma le ultime gare sono state importanti da questo punto di vista, perché abbiamo lavorato nella direzione giusta ed in Argentina finalmente mi sono sentito di nuovo alla grande sulla moto. Non ci sono grossi punti deboli rispetto all'anno scorso, ma quando devi trovare quei due o tre decimi in più e più complicato, quindi fatichiamo sul giro secco. Qui quindi dobbiamo completare il lavoro che abbiamo fatto a Termas".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per il momento però non vuole parlare di risultati da raggiungere: "Podio? No, l'obiettivo deve essere quello di stare costantemente davanti e non ritrovarsi 13° in qualifica. Voglio cercare di fare un lavoro per il verso giusto. Nel senso, se il massimo obiettivo è arrivato terzo, riuscire ad arrivare terzo. Se il massimo obiettivo sarà essere sesti, riuscire ad arrivare sesti. Proprio come è successo in Argentina".

Nelle prime tre gare abbiamo visto tre vincitori diversi ed addirittura nove piloti differenti sul podio. Cosa che non ha stupito Bagnaia, visto che le prime tre gare sono state piuttosto "anomale".

"La situazione è molto chiara per me. Credo che sia successo perché non abbiamo ancora vissuto una gara normale. Questo sicuramente mi ha aiutato, perché sono ancora vicino. Ma non devo pensare a questo, devo concentrarmi sul ritrovare il mio potenziale. Quest'anno il livello è molto alto, ma credo che ci voranno ancora quattro o cinque gare per capire chi sono i piloti che si giocheranno il Mondiale".

Nelle posizioni di rincalzo insieme a lui c'è anche Marc Marquez, che rientra questo fine settimana dopo il problema di diplopia (vista sdoppiata). Dover rimontare insieme all'otto volte iridato non sembra cambiare molto le cose per Pecco però.

"Nessun effetto, perché non c'è solo Marc in pista. Siamo in 24 e il livello è tanto alto. Marc sicuramente avrà da fare il suo lavoro, ma anche noi abbiamo da fare il nostro. Siamo entrambi indietro in campionato, ma ognuno farà la sua strada. Ma che ci sia o non ci sia Marc, la situazione rimarrebbe la stessa lì davanti", ha concluso.