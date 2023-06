MotoGP | Bagnaia: "Faccio più fatica a camminare che sulla moto"

Per i piloti italiani correre al Mugello ha sempre un sapore diverso da tutte le altre gare della MotoGP. Se poi ci arrivi da campione del mondo, da attuale leader della classifica iridata e per di più guidando una moto italiana, ecco che tutto questo può risultare addirittura amplificato.

Un concetto che ha espresso piuttosto chiaramente Pecco Bagnaia nella conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gran Premio d'Italia: "E' sempre un piacere iniziare questo weekend, uno dei miei preferiti, su una delle mie piste preferite. Da italiano è sempre molto importante e molto speciale".

Per il ducastista però sarà anche un fine settimana particolare, perché ci arriva alle prese con un infortunio, che spera non sia un fastidio troppo grande. Nell'incidente con Maverick Vinales a Le Mans, infatti, ha riportato una frattura all'astragalo, che nei test che ha effettuato proprio qui in sella alla Panigale V4 però non gli ha dato troppi problemi.

"Sinceramente, non sono al 100%, ma faccio più fatica a camminare che a guidare la moto. Appena quattro giorni dopo l'incidente, senza sapere che la mia caviglia era fratturata, avevo già girato qui per allenamento con la Panigale: ho sentito dolore, ma niente a cui fosse impossibile non pensare stando concentrato sulla guida. Penso che non condizionerà il mio weekend, ma vediamo come andrà", ha spiegato Bagnaia, che effettivamente per camminare usa ancora una stampella.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Marc Fleury

Ieri il piemontese è stato anche tra i protagonisti dell'evento che la MotoGP ha organizzato a Milano, portando i piloti in piazza, e le sensazioni sono state buone: "E' stato bello essere in una città in cui la MotoGP non arriva solitamente. C'erano tante persone a supportarci ed è stato grandioso. Ci siamo divertiti, quindi è una cosa che andrebbe ripetuta ancora".

Lo scorso fine settimana invece è andato a vedere la Superbike a Misano e quindi gli è stato chiesto di commentare il dominio della Ducati (14 vittorie in 15 gare, tutte con Alvaro Bautista), anche se Pecco non ha dato tutti i meriti alla Panigale. Anzi: "E' stato divertente, mi sono goduto le gare da bordo pista. La Ducati c'è, perché anche gli altri piloti sono competitivi, ma è Bautista a fare la differenza".

Tra la folla di Misano c'era anche Andrea Iannone, la cui squalifica per doping di quattro anni terminerà nel mese di novembre. Il pilota di Vasto non ha nascosto che il suo obiettivo sarebbe quello di tornare a correre: "Non sarebbe sicuramente facile dopo quattro anni, ma sarebbe una bella favola", è stato il commento di Bagnaia.