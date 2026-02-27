MotoGP | Bagnaia: ecco perché sembra un "giorno della marmotta", ma non lo è

"Sveglia campeggiatori, camperisti e campanari!". Bill Murray sentiva questo messaggio alla radiosveglia in "Ricomincio da capo", grande classico di inizio anni '90, nel quale riviveva in continuazione il giorno della marmotta. Per quanto si sforzasse di cambiare le cose, ogni volta si risvegliava nella pensioncina di Punxsutawney dalla quale non vedeva l'ora di scappare per tornare in città, ritrovandosi in un loop praticamente interminabile.

Pensando a come è iniziata oggi la stagione della MotoGP per Pecco Bagnaia, la sensazione di déjà vu potrebbe essere davvero simile. Dopo un 2025 complicatissimo, nel quale non è mai riuscito a trovare il feeling con l'anteriore della sua GP25, ed un inverno che sembrava averlo portato ad una svolta da questo punto di vista, il pilota della Ducati è parso tornare al punto di partenza.

Proprio come 12 mesi fa, il piemontese ha concluso la prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia lontano dai migliori e con l'incombenza di dover passare dalla Q1 nella mattinata di sabato. A guardarla da fuori, tra le altre cose, pareva proprio che non fosse cambiato niente, con la sua Desmosedici GP che non ne voleva sapere di chiudere le curve in inserimento.

Con il suo 1'29"824, il tre volte iridato si è ritrovato 15°, a quasi 1"3 dal record della pista firmato dall'Aprilia di Marco Bezzecchi. Una situazione che avrebbe potuto veramente far pensare di essere ricaduti nel vortice della negatività, soprattutto per chi è reduce dall'anno peggiore della sua carriera nella classe regina.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Steve Wobser / Getty Images

La differenza però è che l'anno scorso lo avremmo visto subito rabbuiato e con il muso lungo, oggi invece è stato subito propositivo. E questa già è una differenza importante, oltre ad essere un aspetto sul quale ha garantito di aver lavorato duramente l'inverno, proprio alla luce di come aveva vissuto le difficoltà un anno fa. La più grande però è che questa volta i problemi non sono dipesi dalla moto, ma da un chiaro errore strategico dettato dal rischio concreto che la pioggia arrivasse a bagnare la pista nei minuti conclusivi. Errore che Pecco non ha avuto problemi ad ammettere.

"Prima della sessione, abbiamo deciso di cambiare un po' il setup, ma siamo andati nella direzione sbagliata. Appena ho iniziato a vedere che il cielo stava diventando grigio, abbiamo deciso di mettere le gomme nuove, ma con quell'assetto facevo fatica e poi ero troppo in ritardo. Quindi sono stati miei errori, dovevo rimanere più calmo. Come primo giorno della stagione poteva andare meglio, ma dovevo rimanere più calmo. Ho fatto casino io, perché la moto il potenziale ce l'ha", ha detto infatti Bagnaia ai giornalisti presenti al Chang International Circuit.

Tra l'altro, ha garantito che non sono stati i fantasmi della passata stagione a condurlo a questi sbagli: "Io direi che il 2025 è meglio lasciarlo lì dov'è, più alla larga possibile. E' stata una condizione sfortunata e ci sono finito dentro, sicuramente più per colpa mia, però è qualcosa che può succedere".

Insomma, anche se all'apparenza poteva sembrare un vero e proprio giorno della marmotta, per il momento non è ancora il momento di iniziare a lanciare allarmi. Domani però starà a Pecco fare in modo che suoni una sveglia differente...