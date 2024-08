MotoGP | Bagnaia e Martin: “La rivalità non cambia il nostro rapporto”

La lotta per il titolo è intensa tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che si alternano in vetta alla classifica. Dopo la doppietta al Gran Premio d’Austria dello scorso fine settimana, il campione del mondo in carica è tornato a comandare la generale con 5 punti sul pilota Pramac. Tuttavia, entrambi sostengono che la battaglia per il mondiale non influenzerà il loro rapporto cordiale.

Già nel 2023 hanno lottato fino all’ultimo per il titolo, ma entrambi hanno mantenuto il rapporto molto buono in pista, evitando battaglie anche fuori dai circuiti. Il loro duello mondiale appare molto in contrasto con alcune rivalità viste nella MotoGP del passato, per esempio quella tra Valentino Rossi e Marc Marquez, esplosa a tal punto da attirare l’attenzione anche fuori dal Mondiale.

Parlando per sé, il due volte campione del mondo MotoGP ha sottolineato come sia lui che Martin si rispettino come piloti, per questo la loro rivalità è sempre stata pacifica: “Quando c’è rispetto, c’è pace fuori e guerra dentro la pista, ma sempre con rispetto. Ci conosciamo da tantissimo tempo, non ho mai capito i piloti che cambiano i loro rapporti nel corso della carriera”.

“È vero che quando lotti per lo stessi obiettivo, le cose possono cambiare un po’, ma il rispetto deve esserci sempre, e sembra che sia ancora così dall’anno scorso o ancora da quando eravamo più giovani”, ha spiegato Bagnaia.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Da parte sua, Martin è apparso molto calmo dopo la sconfitta dello scorso weekend, sostenendo che non ci sia motivo di essere arrabbiato con Bagnaia per averlo battuto al Red Bull Ring. Lo spagnolo si trova in una situazione difficile, perché ha già annunciato il suo passaggio in Aprilia per il 2025, complicando il rapporto con Ducati.

Ma spera che il rispetto che lui ha avuto per Bagnaia fino ad ora continui in una battaglia amichevole all’interno del marchio, anche se si prepareranno a competere per costruttori rivali nel 2025: “Come ha detto Pecco, non è l’anno scorso o quest’anno, abbiamo ancora tanti anni di lotta l’uno con l’altro”.

“Io do il mio meglio, se lui è migliore di me, perché devo essere arrabbiato con lui? Si tratta semplicemente di rispetto. Se tutto è rispettoso fuori e dentro la pista, sono anche felice per le sue vittorie, spero che il nostro rapporto continui così per sempre”, ha concluso Martin.