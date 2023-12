MotoGP | Bagnaia e i campioni 2023 premiati dalla FIM

A una settimana dalla conclusione della stagione motociclistica 2023, il gala di fine anno della Federazione Internazionale di Motociclismo ha premiato i campioni delle varie categorie. L'evento si è tenuto sabato sera a Liverpool, in Inghilterra, e ha visto la partecipazione del due volte campione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia.

Il pilota della Ducati ha ricevuto la medaglia della FIM, essendo riuscito a vincere due titoli consecutivi nella disciplina come i suoi predecessori Marc Marquez e Valentino Rossi. Il piemontese è stato premiato insieme a Pedro Acosta, vincitore della Moto2 di quest'anno e futuro debuttante in MotoGP con il team Tech 3, e al vincitore della Moto3 Jaume Masia. Anche Mattia Casadei era presente per celebrare il suo successo nel campionato MotoE.

Anche il campione del mondo Superbike Álvaro Bautista è stato premiato durante la cerimonia, così come Angel Piqueras (JuniorGP), che dovrebbe correre in Moto3 il prossimo anno. Si chiude così il sipario sulla stagione 2023. La prossima stagione inizierà con lo Shakedown, seguito dai test di Sepang a febbraio. Da notare che la FIM, ancora presieduta da Jorge Viegas, ha presentato all'inizio del weekend un nuovo logo modernizzato, che entrerà in vigore a breve.