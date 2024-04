MotoGP | Bagnaia e Ducati, ad Austin per trovare il riscatto

La pausa è terminata e la MotoGP torna in azione per il terzo gran premio della stagione. Si vola oltreoceano, in Texas, dove questo fine settimana si corre la gara di Austin. Il team Ducati qui ha ottenuto la pole e la vittoria nella Sprint lo scorso anno con Pecco Bagnaia, mentre Enea Bastianini aveva trionfato l’anno prima quando era portacolori Gresini.

Ricordi agrodolci per la squadra factory, che proprio nel 2023 ha visto sfumare la vittoria con il campione in carica, scivolato quando era al comando. Il Gran Premio delle Americhe sarà dunque importante per Bagnaia, che cerca il riscatto su una pista che apprezza. Non solo Austin 2022, ma anche Portimao. Già, perché l’ultima gara disputata, tre settimane fa in Portogallo, si è conclusa nella ghiaia per un contatto con Marc Marquez all’ultimo giro.

Sarà cruciale per Pecco tornare in vetta per non lasciar scappare i rivali. Infatti, il due volte campione del mondo della MotoGP si presenta ad Austin da quarto in classifica, staccato di 23 punti dal leader Jorge Martin. “Il Gran Premio delle Americhe è uno dei miei preferiti in calendario: la pista è fantastica, Austin mi piace tantissimo e anche l’atmosfera dell’evento è diversa dal solito”, afferma Bagnaia.

“Arrivo in America motivato e pronto a riscattarmi: lo scorso anno eravamo stati competitivi tutto il fine settimana e se non fossi caduto avremmo ottenuto la vittoria anche nella gara della domenica. Quest’anno mi aspetto molti piloti veloci e sicuramente non sarà facile, ma abbiamo una buona base dalla quale partire. Nell’ultimo GP in Portogallo il feeling con la moto era molto buono, ma poi in gara domenica ci è mancato qualcosa. Sarà quindi importante lavorare per evitare che succeda di nuovo”, spiega il campione in carica.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Attenzione a Enea Bastianini, che in questo avvio di stagione sta dimostrando di sentirsi particolarmente a proprio agio in sella alla Desmosedici GP24, tanto da dare filo da torcere al suo compagno di squadra e trovarsi davanti a lui in campionato. Il romagnolo arriva ad Austin in terza posizione in campionato e l’obiettivo è quello di replicare lo splendido successo ottenuto due anni fa al COTA.

Ad Austin, infatti, Bestia aveva firmato la sua seconda vittoria in carriera. Tuttavia, era stato costretto a saltare l’appuntamento dello scorso anno a causa di un infortunio alla spalla rimediato nell’incidente di Portimao: “Sono contento di tornare in America dove lo scorso anno non avevo potuto correre a causa dell’infortunio alla spalla”.

“Il COTA è una pista che mi piace molto e dove ho dei bei ricordi del 2022, quando ho ottenuto la mia seconda vittoria in MotoGP, la mia preferita di quell’anno. Dopo l’ultimo fine settimana in Portogallo, arrivo ad Austin motivato e fiducioso. Mi aspetto un GP molto combattuto, ma siamo pronti: arriviamo con un buon setup di base e sappiamo su cosa dobbiamo lavorare per poter migliorare; perciò, puntiamo ad essere di nuovo tra i protagonisti del fine settimana”, conclude Bastianini